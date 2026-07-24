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Совет мира по Газе не добился практического прогресса, заявил министр - РИА Новости, 24.07.2026
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17:07 24.07.2026
Совет мира по Газе не добился практического прогресса, заявил министр

Министр экономики Палестины призвал пересмотреть работу Совета мира по Газе

© AP Photo / Rogelio V. SolisПротестующий держит самодельный палестинский флаг
Протестующий держит самодельный палестинский флаг - РИА Новости, 1920, 24.07.2026
© AP Photo / Rogelio V. Solis
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Министр экономики Палестины Мухаммед аль-Амур заявил, что результаты работы Совета мира по Газе и определенные им приоритеты необходимо пересмотреть.
  • Аль-Амур подчеркнул, что палестинская проблема остается центральной причиной противостояния на Ближнем Востоке и требует политического международного решения.
  • Министр отметил, что палестинскому народу должно быть предоставлено право на создание собственного государства, однако Израиль отвергает этот подход.
БЕЙРУТ, 24 июл - РИА Новости. Совет мира по Газе не добился практического прогресса с момента своего создания, поэтому результаты его работы и определенные им приоритеты необходимо пересмотреть, заявил в интервью РИА Новости министр экономики Палестины Мухаммед аль-Амур.
"Нынешние факты и показатели с момента создания Совета мира по Газе свидетельствуют о том, что на практике он не принес никакого продвижения", - сказал аль-Амур.
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Сейчас необходимо оценить этот опыт и предыдущий этап, чтобы "пересмотреть порядок приоритетов", отметил министр.
Аль-Амур подчеркнул, что палестинская проблема остается центральной причиной противостояния на Ближнем Востоке и требует политического международного решения.
По его словам, палестинскому народу должно быть предоставлено право на создание собственного государства, однако Израиль отвергает этот подход и отказывается от ранее достигнутых договоренностей.
Министр добавил, что палестинская сторона продолжает рассчитывать на международное сообщество и применение норм международного права.
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