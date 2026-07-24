Совет мира по Газе не добился практического прогресса, заявил министр

Краткий пересказ от РИА ИИ Министр экономики Палестины Мухаммед аль-Амур заявил, что результаты работы Совета мира по Газе и определенные им приоритеты необходимо пересмотреть.

Аль-Амур подчеркнул, что палестинская проблема остается центральной причиной противостояния на Ближнем Востоке и требует политического международного решения.

Министр отметил, что палестинскому народу должно быть предоставлено право на создание собственного государства, однако Израиль отвергает этот подход.

БЕЙРУТ, 24 июл - РИА Новости. Совет мира по Газе не добился практического прогресса с момента своего создания, поэтому результаты его работы и определенные им приоритеты необходимо пересмотреть, заявил в интервью РИА Новости министр экономики Палестины Мухаммед аль-Амур.

"Нынешние факты и показатели с момента создания Совета мира по Газе свидетельствуют о том, что на практике он не принес никакого продвижения", - сказал аль-Амур.

Сейчас необходимо оценить этот опыт и предыдущий этап, чтобы "пересмотреть порядок приоритетов", отметил министр.

Аль-Амур подчеркнул, что палестинская проблема остается центральной причиной противостояния на Ближнем Востоке и требует политического международного решения.

По его словам, палестинскому народу должно быть предоставлено право на создание собственного государства, однако Израиль отвергает этот подход и отказывается от ранее достигнутых договоренностей.