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Гагаузия призвала Кишинев отложить проведение административной реформы - РИА Новости, 24.07.2026
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20:13 24.07.2026
Гагаузия призвала Кишинев отложить проведение административной реформы

Гагаузия попросила Кишинев отложить проведение административной реформы

© РИА Новости / Дмитрий Осматеско | Перейти в медиабанкФлаги Молдавии и Гагаузии
Флаги Молдавии и Гагаузии - РИА Новости, 1920, 24.07.2026
© РИА Новости / Дмитрий Осматеско
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Флаги Молдавии и Гагаузии. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Гагаузия просит Кишинев отложить вопрос проведения административно-территориальной реформы в автономии.
  • Вопрос проведения реформы находится в исключительной компетенции региональных органов власти автономии и будет рассмотрен новым составом Народного Собрания Гагаузии.
  • Проект административной реформы предусматривает ликвидацию местных администраций в 776 населенных пунктах Молдавии после всеобщих местных выборов 2027 года.
КИШИНЕВ, 24 июл - РИА Новости. Гагаузия просит Кишинев отложить вопрос проведения административно-территориальной реформы в автономии, говорится в заявлении гагаузского парламента.
"Президиум Народного Собирания Гагаузии (парламента - ред.) призывает центральные власти страны прекратить нагнетание обстановки в вопросах проведения административно-территориальной реформы и не пытаться дестабилизировать ситуацию вокруг реализации данной программы на территории Гагаузии. Призываем официальный Кишинев полностью отложить решение вопроса административно-территориальной реформы на территории Гагаузии", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте НСГ.
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Гагаузские депутаты отмечают, что этот вопрос находится в исключительной компетенции региональных органов власти автономии. Он будет детально рассмотрен и решен новым составом Народного Собрания Гагаузии, выборы которого запланированы на 15 ноября.
Глава госканцелярии правительства республики Алексей Бузу в апреле представил проект административной реформы, которая предусматривает, что местные администрации в 776 населенных пунктах Молдавии будут ликвидированы после всеобщих местных выборов 2027 года. Мэр Кишинева Ион Чебан уверен, что таким образом власти хотят получить больше контроля над местными выборами. Оппозиционная партия социалистов назвала инициативу властей преступлением.
На сегодняшний день Молдавии разделена на 35 территориальных единиц: 32 района, два муниципалитета (Кишинев и Бельцы), а также автономное территориальное образование Гагаузия. Стратегия реформирования государственного управления предполагает деление страны на 5 регионов или на 10 округов.
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В миреКишиневГагаузияМолдавияИон Чебан
 
 
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