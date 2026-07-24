"Балтика" ведет переговоры с ЦСКА по переходу одного из лучших вратарей РПЛ

Краткий пересказ от РИА ИИ Генеральный директор ФК «Балтика» Равиль Измайлов сообщил, что клуб ведет переговоры с московским ЦСКА о продаже вратаря Максима Бориско.

Конкретные договоренности по трансферу пока не достигнуты, вопрос остается открытым.

МОСКВА, 24 июл - РИА Новости, Андрей Михайлов. Генеральный директор калининградского футбольного клуба "Балтика" Равиль Измайлов сообщил РИА Новости, что клуб ведет переговоры с московским ЦСКА по поводу продажи вратаря Максима Бориско.

ЦСКА и " Балтика " в пятницу встретятся в первом матче нового розыгрыша Российской премьер-лиги (РПЛ). Бориско вошел в стартовый состав калининградцев.

"Переговоры ведутся, этот вопрос обсуждается, но конкретики никакой пока нет. Трансферное окно долгое - все может решиться условно завтра, а может через месяц", - сказал Измайлов.

"Есть моя точка зрения, есть точка зрения ЦСКА, есть точка зрения игрока, все они должны сойтись. Позицию Бориско знаю, вам надо у него спрашивать", - отметил генеральный директор "Балтики".