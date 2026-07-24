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"Балтика" ведет переговоры с ЦСКА по переходу одного из лучших вратарей РПЛ - РИА Новости Спорт, 24.07.2026
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Футбол
 
19:32 24.07.2026
"Балтика" ведет переговоры с ЦСКА по переходу одного из лучших вратарей РПЛ

В "Балтике" заявили, что клуб ведет переговоры с ЦСКА по продаже Бориско

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкМаксим Бориско
Максим Бориско - РИА Новости, 1920, 24.07.2026
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Генеральный директор ФК «Балтика» Равиль Измайлов сообщил, что клуб ведет переговоры с московским ЦСКА о продаже вратаря Максима Бориско.
  • Конкретные договоренности по трансферу пока не достигнуты, вопрос остается открытым.
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости, Андрей Михайлов. Генеральный директор калининградского футбольного клуба "Балтика" Равиль Измайлов сообщил РИА Новости, что клуб ведет переговоры с московским ЦСКА по поводу продажи вратаря Максима Бориско.
ЦСКА и "Балтика" в пятницу встретятся в первом матче нового розыгрыша Российской премьер-лиги (РПЛ). Бориско вошел в стартовый состав калининградцев.
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"Переговоры ведутся, этот вопрос обсуждается, но конкретики никакой пока нет. Трансферное окно долгое - все может решиться условно завтра, а может через месяц", - сказал Измайлов.
"Есть моя точка зрения, есть точка зрения ЦСКА, есть точка зрения игрока, все они должны сойтись. Позицию Бориско знаю, вам надо у него спрашивать", - отметил генеральный директор "Балтики".
Бориско 26 лет. В прошлом сезоне вратарь провел за "Балтику" 23 матча во всех турнирах, 14 из них - на ноль, пропустив 11 мячей.
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