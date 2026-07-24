Во Франции из-за лесного пожара эвакуируют целые деревни

Краткий пересказ от РИА ИИ Префектура французского департамента Жиронда эвакуирует целые деревни из-за стремительно распространяющегося лесного пожара.

Ущерб нанесен домам в нескольких населенных пунктах, но пострадавших нет.

ПАРИЖ, 24 июл - РИА Новости. Префектура во французском департаменте Жиронда, расположенном на юго-западе страны, эвакуирует целые деревни из-за стремительно распространяющегося лесного пожара.

"Префект Жиронды Софи Брока приняла решение в целях обеспечения безопасности населения провести постепенную эвакуацию всего полуострова Аркашонского залива - деревня за деревней - от Клауэ до мыса Кап-Ферре", - говорится в заявлении префектуры.

Пострадавших среди населения нет, однако ущерб нанесен домам в нескольких населенных пунктах. Пожарные не смогли удержать возгорание в пределах контрольных линий и остановить его распространение.

Сложная обстановка также наблюдается в соседнем департаменте Ланд, основной удар пришелся по коммуне Бискаррос. По заявлению местных властей, службы не могут взять под контроль распространение огня.

В общей сложности в Ланде и Жиронде из-за природных пожаров были эвакуированы по меньшей мере 43 тысячи человек.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что из-за стихийного бедствия страна запросила активацию механизма гражданской защиты Евросоюза.

Во Франции на фоне аномальной жары леса охвачены пожарами. Как заявлял Макрон, страна столкнулась этим летом с рекордным числом природных пожаров за весь период после окончания Второй мировой войны.