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Во Франции из-за лесного пожара эвакуируют целые деревни - РИА Новости, 24.07.2026
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11:44 24.07.2026
Во Франции из-за лесного пожара эвакуируют целые деревни

На юго-западе Франции из-за лесного пожара эвакуируют целые деревни

© REUTERS / Manon CruzТушение лесного пожара на юге Франции
Тушение лесного пожара на юге Франции - РИА Новости, 1920, 24.07.2026
© REUTERS / Manon Cruz
Тушение лесного пожара на юге Франции
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Префектура французского департамента Жиронда эвакуирует целые деревни из-за стремительно распространяющегося лесного пожара.
  • Ущерб нанесен домам в нескольких населенных пунктах, но пострадавших нет.
ПАРИЖ, 24 июл - РИА Новости. Префектура во французском департаменте Жиронда, расположенном на юго-западе страны, эвакуирует целые деревни из-за стремительно распространяющегося лесного пожара.
"Префект Жиронды Софи Брока приняла решение в целях обеспечения безопасности населения провести постепенную эвакуацию всего полуострова Аркашонского залива - деревня за деревней - от Клауэ до мыса Кап-Ферре", - говорится в заявлении префектуры.
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Пострадавших среди населения нет, однако ущерб нанесен домам в нескольких населенных пунктах. Пожарные не смогли удержать возгорание в пределах контрольных линий и остановить его распространение.
Сложная обстановка также наблюдается в соседнем департаменте Ланд, основной удар пришелся по коммуне Бискаррос. По заявлению местных властей, службы не могут взять под контроль распространение огня.
В общей сложности в Ланде и Жиронде из-за природных пожаров были эвакуированы по меньшей мере 43 тысячи человек.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что из-за стихийного бедствия страна запросила активацию механизма гражданской защиты Евросоюза.
Во Франции на фоне аномальной жары леса охвачены пожарами. Как заявлял Макрон, страна столкнулась этим летом с рекордным числом природных пожаров за весь период после окончания Второй мировой войны.
В конце июня метеослужба страны вводила из-за жары наивысший уровень погодной опасности в 72 из 96 департаментов. Это стало новым рекордом. Температура приблизилась к отметке в 40 градусов, а местами даже превысила ее.
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