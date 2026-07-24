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СМИ: во Франции более 42 тысяч гектаров выгорело из-за лесных пожаров - РИА Новости, 24.07.2026
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09:32 24.07.2026
СМИ: во Франции более 42 тысяч гектаров выгорело из-за лесных пожаров

Figaro: во Франции более 42 тыс га выгорело из-за лесных пожаров к середине июля

© REUTERS / Manon CruzТушение лесного пожара на юге Франции
Тушение лесного пожара на юге Франции - РИА Новости, 1920, 24.07.2026
© REUTERS / Manon Cruz
Тушение лесного пожара на юге Франции
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • К середине июля во Франции выгорело более 42 тысяч гектаров леса, что является рекордом за последние 20 лет.
  • Один из крупнейших пожаров бушует в департаменте Жиронда, где эвакуированы около 20 тысяч человек, а площадь пожара приближается к 5 тысячам гектаров.
  • В департаменте Ланды пожар приблизился к окраинам города Бискаррос, что привело к эвакуации 9 тысяч человек.
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Более 42 тысяч гектаров выгорело во Франции к середине июля в результате лесных пожаров, это рекордный показатель за 20 лет наблюдений, сообщает газета Figaro со ссылкой на данные спутниковой системы Евросоюза Effis.
Предыдущий "рекорд" был установлен в 2022 году. Площадь пожаров в 2026 году уже значительно превышает показатель за весь 2025 год.
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Европейская система, которая использует спутниковые снимки для обнаружения выгоревших территорий, регистрирует только пожары площадью не менее 30 гектаров. Данные, собранные до 15 июля, включают все пожары, начавшиеся до этой даты.
Один из крупнейших пожаров бушует на юго-западе Франции в департаменте Жиронда, где уже эвакуированы около 20 тысяч человек. Площадь пожара приближается к 5 тысячам гектаров. По предварительным данным, причиной пожара стала кусторезная машина, работавшая в местных сосновых лесах.
В департаменте Ланды пожар приблизился к окраинам города Бискаррос, что привело к эвакуации 9 тысяч человек.
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