Активистка рассказала, как в Финляндии вербуют русскоязычных агентов

"Есть официальная статья, где написано: вы можете прислать ваше резюме, мы посмотрим и примем вас", - сообщила Райски.

По ее словам, уже официально утверждалось об успешной вербовке 3 тысяч человек. При этом в "список успешно завербованных" вошли не только носители русского языка, но и говорящие на других языках, в том числе на китайском, но акцент делался именно на русскоговорящих, сообщила она.