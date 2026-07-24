Краткий пересказ от РИА ИИ
- Финская полиция безопасности Supo открыто ищет русскоязычных агентов, о чем рассказала финская активистка Салли Райски.
- Supo уже успешно завербовала 3 тысячи человек, делая акцент на русскоговорящих, сообщила Райски.
КУРСК, 24 июл - РИА Новости. Финская полиция безопасности Supo открыто ищет русскоязычных агентов через публичные объявления о приеме резюме, рассказала РИА Новости финская активистка Салли Райски, попросившая политическое убежище в России.
По ее словам, Supo - это финская тайная полиция и разведка, которая не скрывает поиск русскоязычных шпионов.
"Есть официальная статья, где написано: вы можете прислать ваше резюме, мы посмотрим и примем вас", - сообщила Райски.
По ее словам, уже официально утверждалось об успешной вербовке 3 тысяч человек. При этом в "список успешно завербованных" вошли не только носители русского языка, но и говорящие на других языках, в том числе на китайском, но акцент делался именно на русскоговорящих, сообщила она.
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