Бюджет Приангарья выделит на поддержку проектов НКО 30 млн руб

ИРКУТСК, 24 июл - РИА Новости. Из бюджета Иркутской области на поддержку проектов некоммерческих организаций (НКО) по инициативе главы региона Игоря Кобзева направят 30 миллионов рублей, сообщает пресс-служба правительства Приангарья.

Губернатор Приангарья Игорь Кобзев провел совещание с членами правительства. На нем было принято решение о поддержке некоммерческих организаций Иркутской области. Для этого в регионе возобновят проведение конкурса "Губернское собрание общественности".

"Губернатор Приангарья Игорь Кобзев поручил министерству финансов региона предусмотреть в областном бюджете финансирование на эти цели в объеме 30 миллионов рублей. Глава региона особо подчеркнул, что средства должны быть доведены до получателей оперативно и прозрачно", - говорится в сообщении.

Отмечается, что конкурс "Губернское собрание общественности" проводился с 2001 года. Общий грантовый фонд составлял 60 миллионов рублей: половина направлялась из бюджета области и вторую половину составляло федеральное софинансирование Фонда президентских грантов. В 2025 и 2026 годах конкурс был отменен.

Конкурс "Губернское собрание общественности" является одним из самых значимых инструментов грантовой поддержки в Иркутской области. Традиционно в орбиту конкурса вовлечены более половины муниципальных образований региона. Конкурс позволял ежегодно поддерживать в среднем до 96 социально значимых проектов, реализация которых положительно сказывалась на жизни жителей региона, в том числе многодетных семей, инвалидов, детей-сирот, ветеранов.

Также на совещании был рассмотрен вопрос о реализации инициативных проектов, запланированных в этом году. Глава региона дал поручение органам местного самоуправления до конца июля завершить все конкурсные процедуры и заключить муниципальные контракты на реализацию инициатив граждан. Механизм инициативного бюджетирования предусматривает непосредственное участие жителей региона: они не только выбирают важные идеи, но и участвуют в реализации проектов финансово. Минимальный размер инициативного платежа, перечисленного в бюджет муниципального образования населением или бизнесом, составляет 10% стоимости проекта.

В 2026 году в Приангарье реализуется более 600 инициативных проектов в 124 муниципальных образованиях. На эти цели предусмотрено свыше 1,2 миллиарда рублей: при этом более 1 миллиарда – в бюджете области, свыше 154 миллионов – инициативные платежи граждан, 20 миллионов рублей - местные бюджеты.