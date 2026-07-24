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Фальшивые доллары и евро в России почти исчезли - РИА Новости, 24.07.2026
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00:15 24.07.2026
Фальшивые доллары и евро в России почти исчезли

РИА Новости: фальшивые доллары и евро в России почти исчезли

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкДенежные купюры: доллары США и евро
Денежные купюры: доллары США и евро - РИА Новости, 1920, 24.07.2026
© РИА Новости / Нина Зотина
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Денежные купюры: доллары США и евро. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Число фальшивых иностранных банкнот в России сократилось до исторического минимума.
  • Во втором квартале 2026 года Банк России выявил 81 фальшивую иностранную купюру, что в четыре раза меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
  • Наибольшее количество подделок пришлось на доллары США — 73 штуки, их число стало минимальным с 2010 года.
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Число фальшивых иностранных банкнот в России сократилось до исторического минимума, выяснило РИА Новости, проанализировав данные Центрального банка.
Во втором квартале текущего года Банк России выявил 81 фальшивую иностранную купюру, что стало историческим минимумом за весь период предоставления таких данных. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года их количество сократилось в 4 раза.
Предыдущий исторический минимум был зафиксирован в первом квартале этого года - тогда обнаружили всего 123 поддельные иностранные купюры.
По итогам второго квартала 2026 года наибольшее количество выявленных подделок пришлось на доллары США - 73 штуки. Их число стало минимальным за весь период наблюдений с 2010 года. А в сравнении с первым кварталом количество фальшивых долларов сократилось в 1,5 раза.
Также среди фальшивок обнаружилось 4 банкноты евро – вдвое меньше, чем в предыдущем квартале. Помимо этого, были выявлены поддельные китайские юани и британские фунты стерлингов – три банкноты и одна банкнота соответственно. Фальшивые британские фунты обнаружены в России впервые с 2024 года.
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