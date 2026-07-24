В Днепропетровской области расширили зону принудительной эвакуации

Краткий пересказ от РИА ИИ В Днепропетровской области Украины расширили зону принудительной эвакуации.

Ее распространили на десять сел Богуновской общины, расположенной в Синельниковском районе.

По словам главы местной военной администрации, оттуда должны выехать 222 семьи.

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. В Днепропетровской области Украины вновь расширили зону принудительной эвакуации, заявил глава местной военной администрации Александр Ганжа.

"Принудительная эвакуация детей объявлена в десяти селах Богуновской общины, расположенной в Синельниковском районе", — написал он в Telegram-канале.

По его словам, оттуда должны выехать 222 семьи, а за последние десять дней это сделали более 1100 взрослых и 400 детей.

В прошлый раз о расширении зоны принудительной эвакуации в Днепропетровской области местные власти заявляли в начале июля. Как утверждает Министерство развития общин и территорий Украины, с июня прошлого года из прифронтовых районов Днепропетровской, Сумской и Харьковской областей , а также из подконтрольных ВСУ частей ДНР, Запорожской и Херсонской областей эвакуировали свыше 147 тысяч человек.