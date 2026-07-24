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В Днепропетровской области расширили зону принудительной эвакуации - РИА Новости, 24.07.2026
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18:52 24.07.2026 (обновлено: 20:13 24.07.2026)
В Днепропетровской области расширили зону принудительной эвакуации

В Днепропетровской области снова расширили зону принудительной эвакуации

© AP Photo / Anton ShtukaУкраинский полицейский во время эвакуации
Украинский полицейский во время эвакуации - РИА Новости, 1920, 24.07.2026
© AP Photo / Anton Shtuka
Украинский полицейский во время эвакуации. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Днепропетровской области Украины расширили зону принудительной эвакуации.
  • Ее распространили на десять сел Богуновской общины, расположенной в Синельниковском районе.
  • По словам главы местной военной администрации, оттуда должны выехать 222 семьи.
МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. В Днепропетровской области Украины вновь расширили зону принудительной эвакуации, заявил глава местной военной администрации Александр Ганжа.
"Принудительная эвакуация детей объявлена в десяти селах Богуновской общины, расположенной в Синельниковском районе", — написал он в Telegram-канале.
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По его словам, оттуда должны выехать 222 семьи, а за последние десять дней это сделали более 1100 взрослых и 400 детей.
В прошлый раз о расширении зоны принудительной эвакуации в Днепропетровской области местные власти заявляли в начале июля. Как утверждает Министерство развития общин и территорий Украины, с июня прошлого года из прифронтовых районов Днепропетровской, Сумской и Харьковской областей, а также из подконтрольных ВСУ частей ДНР, Запорожской и Херсонской областей эвакуировали свыше 147 тысяч человек.
В конце 2025-го Владимир Путин поручил расширять буферную зону для защиты приграничных регионов. В начале июля он сообщил, что ВС России значительно расширили полосу безопасности. Как уточнял заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев, она пройдет по территориям Сумской, Днепропетровской и Харьковской областей.
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