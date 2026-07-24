Игроку "Зенита" грозит 15 суток из-за дорожных штрафов на 82 тысячи рублей

МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Бразильский полузащитник петербургского "Зенита" Луис Энрике может быть арестован на 15 суток из-за 52 штрафов на сумму 82 тысячи рублей, сообщает Telegram-канал "Mash на спорте".
По информации источника, бразилец не платит штрафы с мая 2025 года. 46 штрафов он получил за превышение скорости, остальные - за неправильную парковку.
Если штрафы передадут судебным приставам, Луису Энрике может грозить двукратное увеличение штрафа, 50 часов исправительных работ или административный арест до 15 суток.
Луису Энрике 25 лет, он выступает за "Зенит" с 2025 года. В прошедшем сезоне бразилец провел 34 матча, забил 6 мячей и помог петербургской команде выиграть чемпионат России. Полузащитник в составе сборной Бразилии принял участие в чемпионате мира 2026 года.