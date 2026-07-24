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Минюст расширил перечень организаций, признанных экстремистскими - РИА Новости, 24.07.2026
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16:33 24.07.2026 (обновлено: 16:36 24.07.2026)
Минюст расширил перечень организаций, признанных экстремистскими

Минюст внес сообщества "375 бригада" и "Балкенкройц" в перечень экстремистских

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание министерства юстиции Российской Федерации
Здание министерства юстиции Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 24.07.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание министерства юстиции Российской Федерации. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Министерство юстиции РФ внесло сообщества "375 бригада"* и "Балкенкройц"* в перечень организаций, признанных экстремистскими.
  • Соответствующие приговоры были вынесены судами в Ростове-на-Дону и в Ульяновске.
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Министерство юстиции РФ внесло в перечень организаций, признанных экстремистскими, сообщества "375 бригада"* и "Балкенкройц"*, сообщается на сайте ведомства.
"Экстремистское сообщество "375 CREW"*, что в переводе означает "375 Бригада"*, созданное Носенко Данилой Сергеевичем... Экстремистское сообщество "Балкенкройц"* (немецкий "Balkenkreuz" – опознавательный знак Вермахта (нацистской Германии) и различных его подразделений в годы Второй мировой войны), руководимое Антоновым Степаном Владимировичем", - говорится в перечне.
Отмечается, что соответствующие приговоры были вынесены судами в Ростове-на-Дону и в Ульяновске.
Росфинмониторинг внес сообщества "375 бригада"* и "Балкенкройц"* в перечень экстремистских 23 июля.
* Организация, признанная экстремистской в России
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ОбществоМинистерство юстиции РФ (Минюст России)Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)ГерманияРостов-на-ДонуУльяновск
 
 
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