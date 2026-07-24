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Палестинский министр назвал экономику сектора Газа уничтоженной - РИА Новости, 24.07.2026
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17:45 24.07.2026
Палестинский министр назвал экономику сектора Газа уничтоженной

Мухаммед аль-Амур назвал экономику сектора Газа уничтоженной

© AP Photo / Jehad AlshrafiПалаточный лагерь беженцев в Хан-Юнисе на юге сектора Газа
Палаточный лагерь беженцев в Хан-Юнисе на юге сектора Газа - РИА Новости, 1920, 24.07.2026
© AP Photo / Jehad Alshrafi
Палаточный лагерь беженцев в Хан-Юнисе на юге сектора Газа. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Экономика сектора Газа практически полностью уничтожена, заявил министр экономики Палестины Мухаммед аль-Амур.
  • Более 80% предприятий и учреждений в секторе Газа разрушены или прекратили работу, а необходимая сумма для восстановления экономики и инфраструктуры оценивается примерно в 71–72 миллиарда долларов.
БЕЙРУТ, 24 июл - РИА Новости. Экономика сектора Газа практически полностью уничтожена, а его жители в первую очередь нуждаются в свободе, безопасности и стабильности, заявил в интервью РИА Новости министр экономики Палестины Мухаммед аль-Амур.
"Экономика в секторе Газа парализована и уничтожена. Люди нуждаются во многом, однако важнее всего для них сейчас свобода и стабильность", - сказал аль-Амур.
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По его словам, более 80% предприятий и учреждений в секторе Газа разрушены или прекратили работу, а сохранившийся малый бизнес функционирует лишь в крайне ограниченном объеме.
Министр оценил необходимую сумму для восстановления экономики и инфраструктуры анклава примерно в 71–72 миллиарда долларов.
"Это очень большая сумма. Потери огромны, а непрямой и пока не подсчитанный ущерб значительно выше", - отметил он.
Аль-Амур подчеркнул, что возможности палестинского правительства в условиях финансового кризиса остаются крайне ограниченными. По его словам, власти прилагают максимальные усилия, чтобы обеспечить населению хотя бы минимальные условия для сохранения экономической устойчивости.
Министр призвал арабские государства и международное сообщество выполнить свои обязательства перед палестинским народом и оказать помощь в восстановлении экономики.
Аль-Амур добавил, что решение экономических проблем невозможно без политического урегулирования, создания независимого палестинского государства и обеспечения стабильности.
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