Рейтинг@Mail.ru
Рисков для финансовой стабильности в экономике нет, заявила Набиуллина - РИА Новости, 24.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:30 24.07.2026 (обновлено: 15:51 24.07.2026)
Рисков для финансовой стабильности в экономике нет, заявила Набиуллина

Набиуллина: рисков для финансовой стабильности в экономике России нет

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкПредседатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции - РИА Новости, 1920, 24.07.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Рисков для финансовой стабильности в экономике России нет, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.
  • Фондовый рынок проходит через период волатильности, но это не требует мер реагирования со стороны ЦБ, отметила она.
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Рисков для финансовой стабильности в экономике РФ нет, меры реагирования не нужны, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.
«
"С точки зрения финансовой в целом, мне кажется, здесь причин для беспокойства нет. Да, фондовый рынок проходит через период волатильности, думаю, что значительная часть проблем связана с возросшей неопределенностью относительно будущих финансовых показателей компаний-эмитентов, будущего дивидендной политики. Но необходимости реагировать на риски, связанные с финансовой стабильностью, мы не видим", - сказала она в ходе пресс-конференции.
Индекс Мосбиржи ощутимо снижался почти без остановки предыдущие 18 недель и на этой неделе обновил минимум с октября 2022 года. Суммарное падение индикатора за это время превысило 25%.
Здание Центрального Банка РФ - РИА Новости, 1920, 24.07.2026
ЦБ оценил уровень инфляции в России
Вчера, 13:44
 
ЭкономикаРоссияЭльвира НабиуллинаЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала