Рисков для финансовой стабильности в экономике нет, заявила Набиуллина

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Рисков для финансовой стабильности в экономике России нет, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.
- Фондовый рынок проходит через период волатильности, но это не требует мер реагирования со стороны ЦБ, отметила она.
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Рисков для финансовой стабильности в экономике РФ нет, меры реагирования не нужны, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.
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"С точки зрения финансовой в целом, мне кажется, здесь причин для беспокойства нет. Да, фондовый рынок проходит через период волатильности, думаю, что значительная часть проблем связана с возросшей неопределенностью относительно будущих финансовых показателей компаний-эмитентов, будущего дивидендной политики. Но необходимости реагировать на риски, связанные с финансовой стабильностью, мы не видим", - сказала она в ходе пресс-конференции.
Индекс Мосбиржи ощутимо снижался почти без остановки предыдущие 18 недель и на этой неделе обновил минимум с октября 2022 года. Суммарное падение индикатора за это время превысило 25%.
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