Рисков для финансовой стабильности в экономике нет, заявила Набиуллина

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"С точки зрения финансовой в целом, мне кажется, здесь причин для беспокойства нет. Да, фондовый рынок проходит через период волатильности, думаю, что значительная часть проблем связана с возросшей неопределенностью относительно будущих финансовых показателей компаний-эмитентов, будущего дивидендной политики. Но необходимости реагировать на риски, связанные с финансовой стабильностью, мы не видим", - сказала она в ходе пресс-конференции.