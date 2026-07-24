Дворкович заявил, что не поддержит Илюмжинова на выборах президента FIDE

Краткий пересказ от РИА ИИ Аркадий Дворкович приостановил исполнение своих полномочий президента FIDE после включения в санкционный список ЕС.

Исполнять обязанности президента FIDE будет заместитель главы организации, 15-й чемпион мира по шахматам индиец Вишванатан Ананд.

Аркадий Дворкович сообщил, что не поддержит Кирсана Илюмжинова на выборах президента FIDE.

МОСКВА, 24 июл - РИА Новости, Олег Богатов. Приостановивший из-за санкций Евросоюза (ЕС) работу в должности президента Международной шахматной федерации (FIDE) россиянин Аркадий Дворкович сообщил РИА Новости, что не будет поддерживать на сентябрьских выборах главы организации соотечественника Кирсана Илюмжинова, поскольку не разделяет его взгляды.

В четверг вечером ЕС объявил о включении Дворковича в 21-й санкционный список. После этого, как было сообщено на сайте FIDE, Дворкович добровольно приостановил исполнение своих полномочий. Исполнять обязанности президента FIDE будет заместитель главы организации 15-й чемпион мира по шахматам индиец Вишванатан Ананд. Возглавлявший FIDE с 1995 по 2018 год Илюмжинов в понедельник сообщил РИА Новости о намерении баллотироваться на выборах главы организации.

"Я точно не поддержу на выборах президента FIDE Кирсана Илюмжинова, так как не разделяю его позиции", - сказал Дворкович, отвечая на вопрос о том, кого из кандидатов будет поддерживать.

Ранее Федерация шахмат России (ФШР) выдвинула своим кандидатом Дворковича, впервые избранного в 2018 году и переизбранного на четырехлетний срок в 2022-м. О желании участвовать в выборах также заявили немецкие предприниматели и организаторы крупных шахматных турниров - Вадим Розенштейн и Ян Хенрик Бюттнер.