В Самаре остановили движение общественного транспорта

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Самаре приостановлено движение наземного общественного транспорта из-за объявления ракетной опасности.
- Метро в Самаре работает, вход в метро для укрытия свободный.
САРАТОВ, 24 июл - РИА Новости. Движение наземного общественного транспорта приостановлено в Самаре из-за объявления ракетной опасности, сообщил глава города Иван Носков.
Сигнал ракетной опасности был объявлен в регионе в 05.14 мск в пятницу.
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22 июня 2022, 17:18