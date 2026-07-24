Работы по обновлению дорожной разметки в Москве выполнены на 60%

МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства выполнили 60% запланированных работ по обновлению дорожной разметки, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"В первую очередь обновляем дорожную разметку на ключевых магистралях и улицах, возле дошкольных и учебных заведений, лечебно-профилактических учреждений, крупных транспортных объектов, парков, театров и кинотеатров. Работы проводим преимущественно в ночное время с частичным ограничением движения, чтобы не создавать затруднения на дорогах", - отметил Бирюков.

Заммэра пояснил, что дорожная разметка в столице выполняется долговечными пластичными материалами - холодным двухкомпонентным пластиком и термопластиком.

"Холодный пластик используется для нанесения элементов сложной конфигурации, обозначения парковок. Термопластик применяется для продольных линий, разделяющих потоки, и поперечных полос. Выполняем разметку стрел направления движения, наземных пешеходных переходов, остановок городского транспорта, знаков "Осторожно, дети" и "вафельниц". Кроме того, обновляем линии, разделяющие потоки встречного и попутного направления, стоп-линии, дублирующие дорожные знаки", - пояснил Бирюков.