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Работы по обновлению дорожной разметки в Москве выполнены на 60% - РИА Новости, 24.07.2026
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Работы по обновлению дорожной разметки в Москве выполнены на 60%

Запланированные работы по обновлению дорожной разметки выполнены на 60 процентов

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкРабочий бригады
Рабочий бригады - РИА Новости, 1920, 24.07.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства выполнили 60% запланированных работ по обновлению дорожной разметки, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"В первую очередь обновляем дорожную разметку на ключевых магистралях и улицах, возле дошкольных и учебных заведений, лечебно-профилактических учреждений, крупных транспортных объектов, парков, театров и кинотеатров. Работы проводим преимущественно в ночное время с частичным ограничением движения, чтобы не создавать затруднения на дорогах", - отметил Бирюков.
Заммэра пояснил, что дорожная разметка в столице выполняется долговечными пластичными материалами - холодным двухкомпонентным пластиком и термопластиком.
"Холодный пластик используется для нанесения элементов сложной конфигурации, обозначения парковок. Термопластик применяется для продольных линий, разделяющих потоки, и поперечных полос. Выполняем разметку стрел направления движения, наземных пешеходных переходов, остановок городского транспорта, знаков "Осторожно, дети" и "вафельниц". Кроме того, обновляем линии, разделяющие потоки встречного и попутного направления, стоп-линии, дублирующие дорожные знаки", - пояснил Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что разметка, которую четко видно, позволяет грамотно организовать дорожное движение, обеспечить безопасность водителей и пешеходов.
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