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МВД объявило в розыск главного редактора The Insider* Романа Доброхотова** - РИА Новости, 24.07.2026
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10:34 24.07.2026 (обновлено: 11:12 24.07.2026)
МВД объявило в розыск главного редактора The Insider* Романа Доброхотова**

МВД объявило в розыск главного редактора The Insider Доброхотова по статье УК

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкФорма сотрудника полиции
Форма сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 24.07.2026
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Форма сотрудника полиции. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Главный редактор The Insider* Роман Доброхотов** объявлен в розыск МВД РФ.
  • В отношении Романа Доброхотова** возбуждено уголовное дело.
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. МВД РФ объявило в розыск главного редактора The Insider* Романа Доброхотова** , его карточка числится в базе МВД РФ, выяснило РИА Новости.
"Доброхотов Роман Александрович**... Основание для розыска: разыскивается по статье УК", - указывается в ведомственной базе.
© Фото : МВД РоссииОриентировка на розыск Романа Доброхотова**
Ориентировка на розыск Романа Доброхотова** - РИА Новости, 1920, 24.07.2026
© Фото : МВД России
Ориентировка на розыск Романа Доброхотова**
В 2021 году адвокат Доброхотова** Юлия Кузнецова сообщила РИА Новости, что в отношении него возбуждено уголовное дело о незаконном пресечении границы, он объявлен в розыск. Как сообщало ФСБ, в ночь на 1 августа Доброхотов** прибыл в село Колещатовка Воронежской области и перешел границу с Украиной в обход установленных пунктов пропуска. В 2022 году суд заочно арестовал журналиста.
Минюст РФ внес Доброхотова** в реестр иностранных агентов в марте 2025 года.
* Издание внесено в перечень иноагентов в России
** Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России
Вадим Ваганов* - РИА Новости, 1920, 19.05.2026
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19 мая, 18:44
 
Воронежская областьУкраинаРоссияФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)ПроисшествияРоман Доброхотов
 
 
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