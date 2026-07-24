МВД объявило в розыск главного редактора The Insider* Романа Доброхотова**

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Главный редактор The Insider* Роман Доброхотов** объявлен в розыск МВД РФ.
- В отношении Романа Доброхотова** возбуждено уголовное дело.
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. МВД РФ объявило в розыск главного редактора The Insider* Романа Доброхотова** , его карточка числится в базе МВД РФ, выяснило РИА Новости.
"Доброхотов Роман Александрович**... Основание для розыска: разыскивается по статье УК", - указывается в ведомственной базе.
© Фото : МВД РоссииОриентировка на розыск Романа Доброхотова**
© Фото : МВД России
Ориентировка на розыск Романа Доброхотова**
В 2021 году адвокат Доброхотова** Юлия Кузнецова сообщила РИА Новости, что в отношении него возбуждено уголовное дело о незаконном пресечении границы, он объявлен в розыск. Как сообщало ФСБ, в ночь на 1 августа Доброхотов** прибыл в село Колещатовка Воронежской области и перешел границу с Украиной в обход установленных пунктов пропуска. В 2022 году суд заочно арестовал журналиста.
Минюст РФ внес Доброхотова** в реестр иностранных агентов в марте 2025 года.
* Издание внесено в перечень иноагентов в России
** Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России
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