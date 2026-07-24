В колумбийском зоопарке детеныш лемура выживает благодаря плюшевой обезьяне

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Детеныш кольцехвостого лемура выживает в зоопарке колумбийского города Кали благодаря плюшевой игрушке в виде обезьяны, которая заменяет ему мать во время кормления.
- Специалисты зоопарка круглосуточно ухаживают за малышом, используя перчатки и маски, чтобы минимизировать прямой контакт с человеком.
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Детеныш кольцехвостого лемура выживает в зоопарке колумбийского города Кали благодаря плюшевой игрушке в виде обезьяны, которая заменяет ему мать во время кормления, передает агентство EFE.
Малыш родился 18 июня и весил всего 70 граммов. Специалисты зоопарка круглосуточно ухаживают за ним после того, как выяснили, что мать не поддерживала с ним постоянный контакт и не обеспечивала достаточного кормления.
Одна из главных задач - не допустить, чтобы животное привыкло к контакту с человеком, сообщил агентству ветеринар зоопарка Камило Мендоса. Поэтому во время кормления малыш держится за плюшевую обезьяну, имитирующую тело матери, а сотрудники зоопарка используют перчатки и маски, чтобы свести к минимуму прямое взаимодействие с ним.
Случай с лемуром напоминает историю детеныша японской макаки Панч, которого отвергла мать. Он получил мировую известность после того, как видео с ним и плюшевой игрушкой орангутанга, заменившей ему мать, распространилось в социальных сетях.
Кольцехвостый лемур, эндемик Мадагаскара, внесен Международным союзом охраны природы (МСОП) в список видов, находящихся под угрозой исчезновения, из-за потери среды обитания, вырубки лесов, охоты и незаконной торговли дикими животными.