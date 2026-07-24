Денисов: экономика России и Китая строится на доверии

Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам, Чрезвычайный и Полномочный Посол Андрей Денисов

Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам, Чрезвычайный и Полномочный Посол Андрей Денисов

МОСКВА, 24 июля - РИА Новости. Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Денисов принял участие в российско-китайском просветительском проекте "Добрые соседи", приуроченном к 25-летию подписания Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой.

В своем выпуске Андрей Денисов рассказал о развитии торгово-экономического сотрудничества России и Китая, подчеркнув, что прочная договорно-правовая база

и система межправительственных комиссий позволяют двум странам последовательно расширять взаимодействие в сфере торговли, инвестиций, промышленности, транспорта

и энергетики.

По словам Денисова, российско-китайское партнерство успешно выдерживает внешнее давление благодаря долгосрочному характеру сотрудничества, взаимной выгоде

и постоянному развитию совместных проектов. Особое внимание он уделил реализации крупных инвестиционных инициатив, развитию приграничной инфраструктуры, энергетического взаимодействия и созданию благоприятных условий для бизнеса в обеих странах.

"Особая ценность этого партнёрства в том, что оно приносит результат не только на уровне макроэкономики, но и в повседневной жизни. За большими цифрами товарооборота стоят новые рабочие места, новые дороги и мосты, современные логистические центры, энергетическая инфраструктура, заводы, сельскохозяйственные проекты, доступ бизнеса к новым рынкам и реальное расширение пространства для предпринимательства", - отметил Андрей Денисов.

Проект "Добрые соседи" создан Радио Sputnik, холдингом ON Медиа, Медиакорпорацией Китая (CMG) и телеканалом "Известия". Он посвящен ключевым направлениям российско-китайского сотрудничества, включая культуру, образование, науку, экономику, энергетику, туризм, спорт и молодежную политику. Съёмки видеоподкаста проходили в Москве

и Пекине, что позволило создать единое медиапространство для открытого диалога российских и китайских участников проекта.

Ведущими проекта также стали Председатель Совета Федерации ВалентинаМатвиенко, заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Татьяна Голикова, заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Дмитрий Чернышенко, Министр науки и высшего образования Российской Федерации Валерий Фальков, официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова и первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации

по международным делам Андрей Денисов.

Проект реализуется при экспертной поддержке Российского исторического общества

и Российского военно-исторического общества.

Подкаст выходит в федеральном радиоэфире и социальных сетях Радио Sputnik,

на просветительском портале "Хроники времени", а также в эфире и цифровых ресурсах Медиакорпорации Китая и телеканала "Известия".

Радио Sputnik - информационно-аналитическая разговорная радиостанция

с круглосуточным вещанием, входит в Международную медиагруппу "Россия сегодня", вещает в FM-диапазоне и на цифровых платформах. По данным "Медиалогии", является одной из самых цитируемых радиостанций России.

ON Медиа (ранее - МТС Медиа) - контентный холдинг, объединяющий развлекательные бизнесы группы МТС. В его состав входят онлайн-кинотеатр КИОН, производитель кино и сериалов ON Студия, книжный сервис КИОН Строки, стриминг КИОН Музыка, музыкальная компания ON Лейбл и компания МТС Live, развивающая билетные сервисы Ticketland и Ticketscloud, продюсерский центр ON Шоу и федеральную сеть концертных площадок.

Медиакорпорация Китая - крупнейшая медиакомпания КНР, основанная в 2018 году.

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