В пресс-службе Дегтярева прокомментировали его включение в пакет санкций ЕС

МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Пресс-служба министра спорта РФ и председателя Олимпийского комитета России (ОКР) Михаила Дегтярева заявила, что Евросоюз новыми решениями "ударил по хвостам своей рыбы, которая уже давно прогнила".