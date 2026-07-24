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В пресс-службе Дегтярева прокомментировали его включение в пакет санкций ЕС - РИА Новости Спорт, 24.07.2026
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13:05 24.07.2026 (обновлено: 13:06 24.07.2026)

В пресс-службе Дегтярева прокомментировали его включение в пакет санкций ЕС

© Фото : Министерство спортаМихаил Дегтярев
Михаил Дегтярев - РИА Новости, 1920, 24.07.2026
© Фото : Министерство спорта
Михаил Дегтярев. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Евросоюз добавил Михаила Дегтярева в новый пакет санкций.
  • Пресс-служба Михаила Дегтярева заявила, что новые решения Евросоюза "ударили по хвостам своей рыбы, которая уже давно прогнила".
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Пресс-служба министра спорта РФ и председателя Олимпийского комитета России (ОКР) Михаила Дегтярева заявила, что Евросоюз новыми решениями "ударил по хвостам своей рыбы, которая уже давно прогнила".
В четверг стало известно, что Евросоюз добавил Дегтярева в новый пакет санкций. В июне 2014 года Дегтярева уже вносили в санкционный список, после чего в марте 2025-го Евросоюз под давлением венгерских политических лидеров снял с него персональные санкции.
Михаил Дегтярев - РИА Новости, 1920, 23.07.2026
У России есть шанс отправить команду на Олимпиаду-2028, считает Дегтярев
23 июля, 11:31
"Сегодняшнюю картину видим так: Евросоюз ударил по хвостам своей рыбы, которая уже давно прогнила, начав, как известно, с головы. Еврочиновники "прохлопали" тот момент, когда Дегтярев в марте 2025-го мгновенно начал "наступательную дипломатическую операцию" по снятию со стороны МОК и международных спортивных федераций всех санкций по отношению к российским атлетам. И его скрупулезная работа дала плоды 7 июля 2026 года. В этот день исполком МОК принял решение восстановить в правах Олимпийский комитет России и отменил свое решение от марта 2023 г. с рекомендациями об участии российских спортсменов в нейтральном статусе и запрете в командных видах. 8 июля все в Европе вдруг проснулись. Осознали. И начали гадить. Ну что они могли сделать?" - говорится в сообщении Telegram-канала "Дегтярев на спорте".
Международный олимпийский комитет (МОК) 7 июля временно восстановил статус ОКР и отменил рекомендации для международных федераций об ограничениях в отношении российских спортсменов.
Михаил Дегтярев - РИА Новости, 1920, 23.07.2026
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23 июля, 11:33
 
РоссияЕвропаМихаил ДегтяревМеждународный олимпийский комитет (МОК)Олимпийский комитет России (ОКР)Спорт
 
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