Краткий пересказ от РИА ИИ
- Евросоюз добавил Михаила Дегтярева в новый пакет санкций.
- Пресс-служба Михаила Дегтярева заявила, что новые решения Евросоюза "ударили по хвостам своей рыбы, которая уже давно прогнила".
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Пресс-служба министра спорта РФ и председателя Олимпийского комитета России (ОКР) Михаила Дегтярева заявила, что Евросоюз новыми решениями "ударил по хвостам своей рыбы, которая уже давно прогнила".
В четверг стало известно, что Евросоюз добавил Дегтярева в новый пакет санкций. В июне 2014 года Дегтярева уже вносили в санкционный список, после чего в марте 2025-го Евросоюз под давлением венгерских политических лидеров снял с него персональные санкции.
"Сегодняшнюю картину видим так: Евросоюз ударил по хвостам своей рыбы, которая уже давно прогнила, начав, как известно, с головы. Еврочиновники "прохлопали" тот момент, когда Дегтярев в марте 2025-го мгновенно начал "наступательную дипломатическую операцию" по снятию со стороны МОК и международных спортивных федераций всех санкций по отношению к российским атлетам. И его скрупулезная работа дала плоды 7 июля 2026 года. В этот день исполком МОК принял решение восстановить в правах Олимпийский комитет России и отменил свое решение от марта 2023 г. с рекомендациями об участии российских спортсменов в нейтральном статусе и запрете в командных видах. 8 июля все в Европе вдруг проснулись. Осознали. И начали гадить. Ну что они могли сделать?" - говорится в сообщении Telegram-канала "Дегтярев на спорте".
Международный олимпийский комитет (МОК) 7 июля временно восстановил статус ОКР и отменил рекомендации для международных федераций об ограничениях в отношении российских спортсменов.