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Россиянин, застрявший на вершине Чогори, не обращался в посольство в КНР - РИА Новости, 24.07.2026
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19:47 24.07.2026
Россиянин, застрявший на вершине Чогори, не обращался в посольство в КНР

Застрявший на горе Чогори россиянин не обращался за помощью в посольство в КНР

CC BY-SA 3.0 / Kuno Lechner / Северная сторона К2
Северная сторона К2 - РИА Новости, 1920, 24.07.2026
CC BY-SA 3.0 / Kuno Lechner /
Северная сторона К2. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российский альпинист Сергей Кондрашкин, по сообщениям СМИ, застрял на горе Чогори (К2) из-за сильного снегопада и ветра.
  • В посольстве России в КНР сообщили, что альпинист не обращался за помощью.
ПЕКИН, 24 июл - РИА Новости. Российский альпинист, который по сообщениям СМИ застрял на второй по высоте вершине мира из-за погодных условий, не обращался за помощью в российские дипмиссии в Китае, заявили РИА Новости в посольстве РФ в КНР.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что российский альпинист Сергей Кондрашкин, с 4 июля находящийся в экспедиции на горе-восьмитысячнике Чогори (К2), "застрял" на ней из-за сильного снегопада и ветра. Сообщалось, что уровень кислорода в районе высоты семь километров составляет 41%, при этом у альпиниста нет дополнительных баллонов с кислородом.
"За помощью никто не обращался", - заявили РИА Новости в посольстве РФ в КНР.
Абсолютная высота горы Чогори составляет 8 614 метров, она расположена на границе Китая и Пакистана. Чогори является второй после Эвереста высотой в мире.
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