Россиянин, застрявший на вершине Чогори, не обращался в посольство в КНР

Краткий пересказ от РИА ИИ Российский альпинист Сергей Кондрашкин, по сообщениям СМИ, застрял на горе Чогори (К2) из-за сильного снегопада и ветра.

В посольстве России в КНР сообщили, что альпинист не обращался за помощью.

ПЕКИН, 24 июл - РИА Новости. Российский альпинист, который по сообщениям СМИ застрял на второй по высоте вершине мира из-за погодных условий, не обращался за помощью в российские дипмиссии в Китае, заявили РИА Новости в посольстве РФ в КНР.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что российский альпинист Сергей Кондрашкин, с 4 июля находящийся в экспедиции на горе-восьмитысячнике Чогори (К2), "застрял" на ней из-за сильного снегопада и ветра. Сообщалось, что уровень кислорода в районе высоты семь километров составляет 41%, при этом у альпиниста нет дополнительных баллонов с кислородом.

КНР. "За помощью никто не обращался", - заявили РИА Новости в посольстве РФ