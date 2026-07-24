Чехия поставит Черногории вооружение на сумму 24,2 миллиона евро

"Мы поддерживаем усилия Черногории и всячески помогаем ей в подготовке к вступлению в ЕС. Для этого у нее созданы все условия, она уже находится в еврозоне", - сказал Бабиш. Он также высоко оценил решение Черногории открыть до конца этого года свое посольство в Праге. В настоящее время ее интересы в Чехии представляет дипмиссия в Вене.