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Чехия поставит Черногории вооружение на сумму 24,2 миллиона евро - РИА Новости, 24.07.2026
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21:20 24.07.2026
Чехия поставит Черногории вооружение на сумму 24,2 миллиона евро

Бабиш: Чехия поставит Черногории вооружения на 24,2 миллиона евро

© РИА Новости / Варвара Гертье | Перейти в медиабанкФлаг Черногории
Флаг Черногории - РИА Новости, 1920, 24.07.2026
© РИА Новости / Варвара Гертье
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Чехия поставит Черногории различные виды вооружения и боеприпасов на общую сумму 24,2 миллиона евро.
  • Группа компаний Colt CZ будет поставлять черногорским вооруженным силам винтовки CZ BREN 3, пистолеты, снайперские винтовки, пистолеты-пулеметы, сопутствующие аксессуары и различные виды малокалиберных боеприпасов.
  • Глава чешского правительства Андрей Бабиш поддержал интеграцию Черногории в Евросоюз, которая должна состояться в 2028 году.
ПРАГА, 24 июл – РИА Новости. Чехия поставит Черногории различные виды вооружения на сумму 24,2 миллиона евро, заявил в пятницу на пресс-конференции после переговоров в Праге с черногорским коллегой Милойко Спаичем глава чешского правительства Андрей Бабиш.
"Сегодня (в пятницу – ред.) министры обороны Чехии и Черногории подписали Соглашения о сотрудничестве в области вооружений и военной техники. В его рамках Чехия поставит Черногории различные виды вооружения и боеприпасов на общую сумму 24,2 миллиона евро", - сказал Бабиш, его слова приводит агентство ЧТК.
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Как уточнил после пресс-конференции премьеров представитель группы компаний Colt CZ, в соответствии с подписанным в пятницу соглашением Colt будет поставлять черногорским вооруженным силам винтовки CZ BREN 3, пистолеты, снайперские винтовки, пистолеты-пулеметы, сопутствующие аксессуары и различные виды малокалиберных боеприпасов.
"Мы рассматриваем это как подтверждение доверия к качеству нашей продукции и к чешской оборонной промышленности", - заявил генеральный директор группы компаний Colt CZ Радек Мусил.
Бабиш также поддержал интеграцию Черногории в Евросоюз, которая, как предполагается, должна состояться в 2028 году.
"Мы поддерживаем усилия Черногории и всячески помогаем ей в подготовке к вступлению в ЕС. Для этого у нее созданы все условия, она уже находится в еврозоне", - сказал Бабиш. Он также высоко оценил решение Черногории открыть до конца этого года свое посольство в Праге. В настоящее время ее интересы в Чехии представляет дипмиссия в Вене.
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