Чехия поставит Черногории вооружение на сумму 24,2 миллиона евро

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Чехия поставит Черногории различные виды вооружения и боеприпасов на общую сумму 24,2 миллиона евро.
- Группа компаний Colt CZ будет поставлять черногорским вооруженным силам винтовки CZ BREN 3, пистолеты, снайперские винтовки, пистолеты-пулеметы, сопутствующие аксессуары и различные виды малокалиберных боеприпасов.
- Глава чешского правительства Андрей Бабиш поддержал интеграцию Черногории в Евросоюз, которая должна состояться в 2028 году.
ПРАГА, 24 июл – РИА Новости. Чехия поставит Черногории различные виды вооружения на сумму 24,2 миллиона евро, заявил в пятницу на пресс-конференции после переговоров в Праге с черногорским коллегой Милойко Спаичем глава чешского правительства Андрей Бабиш.
"Сегодня (в пятницу – ред.) министры обороны Чехии и Черногории подписали Соглашения о сотрудничестве в области вооружений и военной техники. В его рамках Чехия поставит Черногории различные виды вооружения и боеприпасов на общую сумму 24,2 миллиона евро", - сказал Бабиш, его слова приводит агентство ЧТК.
Как уточнил после пресс-конференции премьеров представитель группы компаний Colt CZ, в соответствии с подписанным в пятницу соглашением Colt будет поставлять черногорским вооруженным силам винтовки CZ BREN 3, пистолеты, снайперские винтовки, пистолеты-пулеметы, сопутствующие аксессуары и различные виды малокалиберных боеприпасов.
"Мы рассматриваем это как подтверждение доверия к качеству нашей продукции и к чешской оборонной промышленности", - заявил генеральный директор группы компаний Colt CZ Радек Мусил.
Бабиш также поддержал интеграцию Черногории в Евросоюз, которая, как предполагается, должна состояться в 2028 году.
"Мы поддерживаем усилия Черногории и всячески помогаем ей в подготовке к вступлению в ЕС. Для этого у нее созданы все условия, она уже находится в еврозоне", - сказал Бабиш. Он также высоко оценил решение Черногории открыть до конца этого года свое посольство в Праге. В настоящее время ее интересы в Чехии представляет дипмиссия в Вене.