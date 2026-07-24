Россияне смогут въезжать в Черногорию без виз до 31 октября

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Черногория установила срок окончания безвизового режима для россиян.
- Въехать в страну по действующим документам можно будет до 31 октября и находиться там до 30 дней.
- Как изменится порядок въезда с ноября, не сообщается.
БЕЛГРАД, 24 июл — РИА Новости. Правительство Черногории изменило порядок въезда россиян в республику, установив срок окончания безвизового режима.
"Граждане Белоруссии и России могут до 31 октября 2026 года, согласно заключенным международным договорам о взаимных поездках граждан, въезжать, проезжать и находиться на территории Черногории до 30 дней с действующими документами, выданными официальными органами этих стран", — говорится в проекте постановления, который приняли накануне.
Оно вступит в силу на следующий день после опубликования в "Официальном вестнике Черногории", которое должно произойти в ближайшие дни. Каким будет порядок въезда после 31 октября, не уточняется.
По словам руководителя пресс-службы Российского союза туриндустрии Артура Абдюханова, Черногория остается нишевым направлением для российского рынка из-за отсутствия прямого авиасообщения. Поэтому ажиотажного спроса на этом направлении не ожидается. Однако в этом сезоне он остается стабильным, а бронирования продолжаются.
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