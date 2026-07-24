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Россияне смогут въезжать в Черногорию без виз до 31 октября - РИА Новости, 24.07.2026
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Туризм
 
18:32 24.07.2026 (обновлено: 23:37 24.07.2026)
Россияне смогут въезжать в Черногорию без виз до 31 октября

Россияне смогут въезжать в Черногорию без виз на 30 дней вплоть до 31 октября

© РИА Новости / Варвара Гертье | Перейти в медиабанкВид на город Котор и Которский залив в Черногории
Вид на город Котор и Которский залив в Черногории - РИА Новости, 1920, 24.07.2026
© РИА Новости / Варвара Гертье
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Вид на город Котор и Которский залив в Черногории. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Черногория установила срок окончания безвизового режима для россиян.
  • Въехать в страну по действующим документам можно будет до 31 октября и находиться там до 30 дней.
  • Как изменится порядок въезда с ноября, не сообщается.
БЕЛГРАД, 24 июл — РИА Новости. Правительство Черногории изменило порядок въезда россиян в республику, установив срок окончания безвизового режима.
"Граждане Белоруссии и России могут до 31 октября 2026 года, согласно заключенным международным договорам о взаимных поездках граждан, въезжать, проезжать и находиться на территории Черногории до 30 дней с действующими документами, выданными официальными органами этих стран", — говорится в проекте постановления, который приняли накануне.
Оно вступит в силу на следующий день после опубликования в "Официальном вестнике Черногории", которое должно произойти в ближайшие дни. Каким будет порядок въезда после 31 октября, не уточняется.
По словам руководителя пресс-службы Российского союза туриндустрии Артура Абдюханова, Черногория остается нишевым направлением для российского рынка из-за отсутствия прямого авиасообщения. Поэтому ажиотажного спроса на этом направлении не ожидается. Однако в этом сезоне он остается стабильным, а бронирования продолжаются.
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