"Спартак" рвется к первому за 10 лет золоту. Кто еще даст бой "Зениту"?

Чемпионат мира по футболу завершен — уже сегодня матчем ЦСКА против "Балтики" будет открыт сезон-2026/27 Российской премьер-лиги (РПЛ). Автор РИА Новости Спорт рассказывает о пяти главных интригах нового розыгрыша нашего чемпионата.

"Спартак" — главный соперник "Зенита"?

В мае 2027-го будет десять лет с великого чемпионства "Спартака". С Массимо Каррерой на тренерском мостике, праймовыми Квинси Промесом и Георгием Джикией, только-только пришедшим в клуб Романом Зобниным и Денисом Глушаковым с капитанской повязкой… За столько времени "красно-белые" один раз взяли Суперкубок, дважды — Кубок страны. Но золотых медалей РПЛ на груди у футболистов "Спартака" не было.

Тогда мессией стал харизматичный итальянский тренер — теперь надежда на испанца Хуана Карлоса Карседо, который хоть и не ворвался с "красно-белыми" в топ-3 турнирной таблицы РПЛ, зато в конце сезона взял трофей и после полноценной предсезонки достойно зарубился с "Зенитом" в Суперкубке.

Выйдет ли ЦСКА из кризиса?

Главное разочарование прошлого сезона. Вроде пришел новый тренер Фабио Челестини, с которым ЦСКА сразу взял Суперкубок. До 12-го тура ему удавалось лидировать, а к 18-му — держаться в тройке. Но пролетел зимний перерыв и началось... "Красно-синие" выглядели безнадежно: к маю, когда швейцарцу указали на дверь, ЦСКА провел в чемпионате/Кубке 13 матчей, в которых было добыто четыре победы при шести поражениях с двумя разгрома от "Краснодара" с "Динамо" и сенсационным проигрышем аутсайдеру лиги "Сочи". Более того, по количеству набранных очков после рестарта РПЛ армейцы занимали катастрофическое 14-е место. Челестини сменил Дмитрий Игдисамов из "молодежки", но не помогло: армейцы вылетели из Кубка от "Спартака", а в чемпионате в итоге стали пятыми.

Все ждали нового тренера, но ЦСКА в Игдисамова поверил и убрал формулировку "исполняющий обязанности". Интересно, оправдает ли доверие специалист и наступит ли у российского гранда белая полоса?

Как "Краснодар" переживет потерю лидера?

То, что Эдуард Сперцян когда-то покинет стан "быков", было очевидно. Правда, ждали отъезда в Европу, пророчили светлое будущее в Английской премьер-лиге (АПЛ). Но никак не в Саудовской Аравии, куда уезжают зарабатывать и доигрывать. Армянский полузащитник свой выбор сделал: "Краснодар" хорошо заработал, а игрок получил от "Аль-Ахли" контракт до 2029 года с зарплатой шесть миллионов евро в год.

Кто займет место Сперцяна? Капитан в клубе с 2010 года, за его спиной остались почти три сотни матчей с 82 голами и 71 ассистом, а также грандиозная победа, главная в истории южан — чемпионство 2025 года. Заменить такую фигуру быстро — тяжелейшая задача для Мурада Мусаева. Вот почему в борьбу детища Сергея Галицкого за новое чемпионство не верится.

Чего ждать от "Динамо" и "Локо"?

Поговорили про "Спартак" и ЦСКА — обратим внимание на другие клубы из Москвы, которым, как и "армейцам", тоже не получится занести себе в актив сезон-2025/26. Первые — "бело-голубые" — не сработались с Валерием Карпиным и, поняв, что совмещение работы тренера в сборной и клубе, не идет на пользу "Динамо", со специалистом попрощались. Но исправить положение не получилось: итоговое седьмое место с девятью поражениями при 12 победах.

Ролан Гусев, которому во второй раз дали самостоятельно поработать с основой, снова не у дел — "Динамо" делает ставку на Сандро Шварца. Того самого немца, который оставил неплохое впечатление по работе с командой, но под странным предлогом покинул клуб в 2022-м. Теперь вернулся и, если верить самому тренеру, провел с "бело-голубыми" отличную предсезонку.

В общем, у "Динамо" настрой боевой, а что там с "Локомотивом"?

За "железнодорожников" тревожно. Команда Михаила Галактионова шикарно начала прошлый сезон, долгое время оставаясь непобежденным лидером РПЛ, но по весне "Локо" сдал и в итоге еле-еле забрал бронзу. Потом начались слухи про проблемы клуба с финансированием. И продажа одного из лидеров, серьезно бьющая по борьбе даже за медали: воспитанник "Краснодара" Дмитрий Воробьев вернулся в стан "быков" после 12 голов и семи ассистов за прошлый сезон в красно-зеленой футболке.

Посмотрим, удастся ли "Локо" сохранить у себя главного таланта отечественного футбола Алексея Батракова, которого не так давно сватали в лучший клуб Европы "Пари Сен-Жермен". Без него железнодорожникам придется так же тяжело, как "Краснодару" без Сперцяна.

© ФК "Локомотив" Алексей Батраков © ФК "Локомотив" Алексей Батраков

Наконец, оступится ли "Зенит"?

Постоянный вопрос на протяжении последних десяти лет к главному фавориту чемпионата России. Крутой состав на фоне других команд с целой россыпью новых победителей РПЛ (среди них — Игорь Дивеев, Максим Глушенков, Александр Соболев), впервые дорвавшихся до золота, и мощными возможностями на трансферном рынке.

Раз упомянули 2017-й, страшный год для "сине-бело-голубых", тогда заметим, что с того сезона петербуржцы оступились всего дважды. В 2018 году чемпионом стал "Локо", а восьмью годами позже первое золото в истории взял "Краснодар". Но был ли "Зенит" в те сезоны слабее "железнодорожников" и "быков"? По составу — точно нет. А значит, вмешались другие факторы. Один из них — отсутствие мотивации в отсутствие еврокубков.

Остается хейтерам/соперникам команды Сергея Семака и теперь надеяться на пресыщенность победами и недооценку претендентов. Со "Спартаком" в Суперкубке страны уже было напряжно.

Расписание первых туров РПЛ

Первый тур

24 июля (пятница)

20:00 / ЦСКА – "Балтика"

25 июля (суббота)

14:00 / "Динамо" – "Крылья Советов"

/ "Динамо" – "Крылья Советов" 16:15 / "Акрон" – "Зенит"

/ "Акрон" – "Зенит" 18:30 / "Факел" – "Динамо" (Махачкала)

/ "Факел" – "Динамо" (Махачкала) 20:45 / "Спартак" – "Родина"

26 июля (воскресенье)

14:30 / "Оренбург" – "Ростов"

/ "Оренбург" – "Ростов" 17:00 / "Локомотив" – "Ахмат"

/ "Локомотив" – "Ахмат" 19:30 / "Рубин" – "Краснодар"

Второй тур

31 июля (пятница)

20:00 / "Родина" – "Ростов"

1 августа (суббота)

14:00 / "Акрон" – "Рубин"

/ "Акрон" – "Рубин" 16:15 / ЦСКА – "Крылья Советов"

/ ЦСКА – "Крылья Советов" 18:30 / "Динамо" (Махачкала) – "Локомотив"

/ "Динамо" (Махачкала) – "Локомотив" 20:45 / "Балтика" – "Динамо"

2 августа (воскресенье)

16:00 / "Оренбург" – "Зенит"

/ "Оренбург" – "Зенит" 18:15 / "Краснодар" – "Факел"

/ "Краснодар" – "Факел" 20:30 / "Ахмат" – "Спартак"

Третий тур

8 августа (суббота)

15:30 / "Крылья Советов" – "Балтика"

/ "Крылья Советов" – "Балтика" 18:00 / "Локомотив" – "Акрон"

/ "Локомотив" – "Акрон" 20:30 / "Ростов" – ЦСКА

9 августа (воскресенье)

14:30 / "Динамо" – "Динамо" (Махачкала)

/ "Динамо" – "Динамо" (Махачкала) 17:00 / "Зенит" – "Родина"

/ "Зенит" – "Родина" 20:30 / "Спартак" – "Краснодар"

/ "Спартак" – "Краснодар" 20:30 / "Рубин" – "Оренбург"

10 августа (понедельник)

19:30 / "Факел" – "Ахмат"

Четвертый тур

14 августа (пятница)

17:00 / "Оренбург" – "Локомотив"

15 августа (суббота)

14:00 / "Родина" – "Акрон"

/ "Родина" – "Акрон" 16:15 / ЦСКА – "Факел"

/ ЦСКА – "Факел" 18:30 / "Ростов" – "Рубин"

/ "Ростов" – "Рубин" 20:45 / "Краснодар" – "Ахмат"

16 августа (воскресенье)

14:30 / "Зенит" – "Динамо"

/ "Зенит" – "Динамо" 17:00 / "Крылья Советов" – "Динамо" (Махачкала)

/ "Крылья Советов" – "Динамо" (Махачкала) 19:30 / "Балтика" – "Спартак"

Пятый тур

22 августа (суббота)

15:30 / "Факел" – "Оренбург"

/ "Факел" – "Оренбург" 18:00 / "Ахмат" – "Ростов"

/ "Ахмат" – "Ростов" 20:30 / ЦСКА – "Локомотив"

23 августа (воскресенье)

13:00 / "Акрон" – "Крылья Советов"

/ "Акрон" – "Крылья Советов" 15:15 / "Динамо" – "Родина"

/ "Динамо" – "Родина" 17:30 / "Динамо" (Махачкала) – "Краснодар"

/ "Динамо" (Махачкала) – "Краснодар" 20:00 / "Спартак" – "Зенит"

24 августа (понедельник)