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РПЛ сезон 2026/27: расписание матчей 1-го тура, даты и время начала
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Поле на Большой спортивной арене Лужники - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
08:00 24.07.2026
"Спартак" рвется к первому за 10 лет золоту. Кто еще даст бой "Зениту"?

Первый матч сезона РПЛ ЦСКА - "Балтика" начнется в 20:00 мск

© РИА Новости / Григорий Соколов | Перейти в медиабанкФутбол. Суперкубок России. "Спартак" (Москва) - "Зенит" (Санкт-Петербург)
Футбол. Суперкубок России. Спартак (Москва) - Зенит (Санкт-Петербург) - РИА Новости, 1920, 24.07.2026
© РИА Новости / Григорий Соколов
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Корреспондент РИА Новости Спорт Иван Орехов
Иван Орехов
Редактор-корреспондент РИА Новости Спорт
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Чемпионат мира по футболу завершен — уже сегодня матчем ЦСКА против "Балтики" будет открыт сезон-2026/27 Российской премьер-лиги (РПЛ). Автор РИА Новости Спорт рассказывает о пяти главных интригах нового розыгрыша нашего чемпионата.
Российская премьер-лига (РПЛ)
24 июля 2026 • начало в 20:00
Завершен
ЦСКА
2 : 1
Балтика
33‎’‎ • Эдуарду Андерсон (А)
36‎’‎ • Кирилл Глебов
(Данил Круговой)
01‎’‎ • Ннамди Чинонсо Оффор
(Натан Гассама)
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"Спартак" — главный соперник "Зенита"?

В мае 2027-го будет десять лет с великого чемпионства "Спартака". С Массимо Каррерой на тренерском мостике, праймовыми Квинси Промесом и Георгием Джикией, только-только пришедшим в клуб Романом Зобниным и Денисом Глушаковым с капитанской повязкой… За столько времени "красно-белые" один раз взяли Суперкубок, дважды — Кубок страны. Но золотых медалей РПЛ на груди у футболистов "Спартака" не было.
Тогда мессией стал харизматичный итальянский тренер — теперь надежда на испанца Хуана Карлоса Карседо, который хоть и не ворвался с "красно-белыми" в топ-3 турнирной таблицы РПЛ, зато в конце сезона взял трофей и после полноценной предсезонки достойно зарубился с "Зенитом" в Суперкубке.

Выйдет ли ЦСКА из кризиса?

Главное разочарование прошлого сезона. Вроде пришел новый тренер Фабио Челестини, с которым ЦСКА сразу взял Суперкубок. До 12-го тура ему удавалось лидировать, а к 18-му — держаться в тройке. Но пролетел зимний перерыв и началось... "Красно-синие" выглядели безнадежно: к маю, когда швейцарцу указали на дверь, ЦСКА провел в чемпионате/Кубке 13 матчей, в которых было добыто четыре победы при шести поражениях с двумя разгрома от "Краснодара" с "Динамо" и сенсационным проигрышем аутсайдеру лиги "Сочи". Более того, по количеству набранных очков после рестарта РПЛ армейцы занимали катастрофическое 14-е место. Челестини сменил Дмитрий Игдисамов из "молодежки", но не помогло: армейцы вылетели из Кубка от "Спартака", а в чемпионате в итоге стали пятыми.
Все ждали нового тренера, но ЦСКА в Игдисамова поверил и убрал формулировку "исполняющий обязанности". Интересно, оправдает ли доверие специалист и наступит ли у российского гранда белая полоса?
Игорь Акинфеев и Владислав Тороп - РИА Новости, 1920, 22.07.2026
В ЦСКА обозначили статус Акинфеева в новом сезоне
16 июля, 14:57

Как "Краснодар" переживет потерю лидера?

То, что Эдуард Сперцян когда-то покинет стан "быков", было очевидно. Правда, ждали отъезда в Европу, пророчили светлое будущее в Английской премьер-лиге (АПЛ). Но никак не в Саудовской Аравии, куда уезжают зарабатывать и доигрывать. Армянский полузащитник свой выбор сделал: "Краснодар" хорошо заработал, а игрок получил от "Аль-Ахли" контракт до 2029 года с зарплатой шесть миллионов евро в год.
Кто займет место Сперцяна? Капитан в клубе с 2010 года, за его спиной остались почти три сотни матчей с 82 голами и 71 ассистом, а также грандиозная победа, главная в истории южан — чемпионство 2025 года. Заменить такую фигуру быстро — тяжелейшая задача для Мурада Мусаева. Вот почему в борьбу детища Сергея Галицкого за новое чемпионство не верится.
Эдуард Сперцян - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
Сперцян рассказал, зачем перешел в "Аль-Ахли"
7 июля, 15:13

Чего ждать от "Динамо" и "Локо"?

Поговорили про "Спартак" и ЦСКА — обратим внимание на другие клубы из Москвы, которым, как и "армейцам", тоже не получится занести себе в актив сезон-2025/26. Первые — "бело-голубые" — не сработались с Валерием Карпиным и, поняв, что совмещение работы тренера в сборной и клубе, не идет на пользу "Динамо", со специалистом попрощались. Но исправить положение не получилось: итоговое седьмое место с девятью поражениями при 12 победах.
Ролан Гусев, которому во второй раз дали самостоятельно поработать с основой, снова не у дел — "Динамо" делает ставку на Сандро Шварца. Того самого немца, который оставил неплохое впечатление по работе с командой, но под странным предлогом покинул клуб в 2022-м. Теперь вернулся и, если верить самому тренеру, провел с "бело-голубыми" отличную предсезонку.
Константин Тюкавин - РИА Новости, 1920, 22.07.2026
Тюкавин намекнул на чемпионство "Динамо" в сезоне-2026/27
22 июля, 16:09
В общем, у "Динамо" настрой боевой, а что там с "Локомотивом"?
За "железнодорожников" тревожно. Команда Михаила Галактионова шикарно начала прошлый сезон, долгое время оставаясь непобежденным лидером РПЛ, но по весне "Локо" сдал и в итоге еле-еле забрал бронзу. Потом начались слухи про проблемы клуба с финансированием. И продажа одного из лидеров, серьезно бьющая по борьбе даже за медали: воспитанник "Краснодара" Дмитрий Воробьев вернулся в стан "быков" после 12 голов и семи ассистов за прошлый сезон в красно-зеленой футболке.
Посмотрим, удастся ли "Локо" сохранить у себя главного таланта отечественного футбола Алексея Батракова, которого не так давно сватали в лучший клуб Европы "Пари Сен-Жермен". Без него железнодорожникам придется так же тяжело, как "Краснодару" без Сперцяна.
© ФК "Локомотив"Алексей Батраков
Алексей Батраков - РИА Новости, 1920, 22.07.2026
© ФК "Локомотив"
Алексей Батраков

Наконец, оступится ли "Зенит"?

Постоянный вопрос на протяжении последних десяти лет к главному фавориту чемпионата России. Крутой состав на фоне других команд с целой россыпью новых победителей РПЛ (среди них — Игорь Дивеев, Максим Глушенков, Александр Соболев), впервые дорвавшихся до золота, и мощными возможностями на трансферном рынке.
Раз упомянули 2017-й, страшный год для "сине-бело-голубых", тогда заметим, что с того сезона петербуржцы оступились всего дважды. В 2018 году чемпионом стал "Локо", а восьмью годами позже первое золото в истории взял "Краснодар". Но был ли "Зенит" в те сезоны слабее "железнодорожников" и "быков"? По составу — точно нет. А значит, вмешались другие факторы. Один из них — отсутствие мотивации в отсутствие еврокубков.
Остается хейтерам/соперникам команды Сергея Семака и теперь надеяться на пресыщенность победами и недооценку претендентов. Со "Спартаком" в Суперкубке страны уже было напряжно.
© РИА Новости / Григорий Соколов | Перейти в медиабанкИгроки "Зенита" с Суперкубком России
Игроки Зенита - РИА Новости, 1920, 22.07.2026
© РИА Новости / Григорий Соколов
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Игроки "Зенита" с Суперкубком России

Расписание первых туров РПЛ

Первый тур

24 июля (пятница)
  • 20:00 / ЦСКА – "Балтика"
25 июля (суббота)
  • 14:00 / "Динамо" – "Крылья Советов"
  • 16:15 / "Акрон" – "Зенит"
  • 18:30 / "Факел" – "Динамо" (Махачкала)
  • 20:45 / "Спартак" – "Родина"
26 июля (воскресенье)
  • 14:30 / "Оренбург" – "Ростов"
  • 17:00 / "Локомотив" – "Ахмат"
  • 19:30 / "Рубин" – "Краснодар"
Футбол. РПЛ. Ростов (Ростов-на-Дону) - Зенит (Санкт-Петербург) - РИА Новости, 1920, 17.05.2026
Онлайн"Зенит" - чемпион, а "Спартак" даже без бронзы: каким получился финиш РПЛ
17 мая, 17:00

Второй тур

31 июля (пятница)
  • 20:00 / "Родина" – "Ростов"
1 августа (суббота)
  • 14:00 / "Акрон" – "Рубин"
  • 16:15 / ЦСКА – "Крылья Советов"
  • 18:30 / "Динамо" (Махачкала) – "Локомотив"
  • 20:45 / "Балтика" – "Динамо"
2 августа (воскресенье)
  • 16:00 / "Оренбург" – "Зенит"
  • 18:15 / "Краснодар" – "Факел"
  • 20:30 / "Ахмат" – "Спартак"

Третий тур

8 августа (суббота)
  • 15:30 / "Крылья Советов" – "Балтика"
  • 18:00 / "Локомотив" – "Акрон"
  • 20:30 / "Ростов" – ЦСКА
9 августа (воскресенье)
  • 14:30 / "Динамо" – "Динамо" (Махачкала)
  • 17:00 / "Зенит" – "Родина"
  • 20:30 / "Спартак" – "Краснодар"
  • 20:30 / "Рубин" – "Оренбург"
10 августа (понедельник)
  • 19:30 / "Факел" – "Ахмат"
Игрок ФК Спартак Роман Зобнин радуется забитому голу в матче 28-го тура чемпионата России по футболу среди клубов Премьер-лиги между ФК Спартак (Москва) и ПФК ЦСКА (Москва). - РИА Новости, 1920, 22.07.2026
“Ты делаешь, что хочешь”. Звезда “Спартака” разводится с любимой женой
21 июля, 16:11

Четвертый тур

14 августа (пятница)
  • 17:00 / "Оренбург" – "Локомотив"
15 августа (суббота)
  • 14:00 / "Родина" – "Акрон"
  • 16:15 / ЦСКА – "Факел"
  • 18:30 / "Ростов" – "Рубин"
  • 20:45 / "Краснодар" – "Ахмат"
16 августа (воскресенье)
  • 14:30 / "Зенит" – "Динамо"
  • 17:00 / "Крылья Советов" – "Динамо" (Махачкала)
  • 19:30 / "Балтика" – "Спартак"

Пятый тур

22 августа (суббота)
  • 15:30 / "Факел" – "Оренбург"
  • 18:00 / "Ахмат" – "Ростов"
  • 20:30 / ЦСКА – "Локомотив"
23 августа (воскресенье)
  • 13:00 / "Акрон" – "Крылья Советов"
  • 15:15 / "Динамо" – "Родина"
  • 17:30 / "Динамо" (Махачкала) – "Краснодар"
  • 20:00 / "Спартак" – "Зенит"
24 августа (понедельник)
  • 20:30 / "Балтика" – "Рубин"
Ламин Ямаль с Кубком мира - РИА Новости, 1920, 21.07.2026
ОнлайнИспания заставила рыдать Месси и Аргентину: как прошел финал ЧМ-2026
19 июля, 20:48
 
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