Севастьянов взял золото чемпионата России по прыжкам в длину

МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Родион Севастьянов одержал победу в соревнованиях по прыжкам в длину на чемпионате России по легкой атлетике, который проходит в Екатеринбурге.

В беге на 800 метров у мужчин тройку призеров составили Кирилл Анисимов (1.45,64), Дмитрий Пасечник (1.45,79) и Сергей Дубровский (1.46,09). У женщин на дистанции 800 метров лучшей стала Екатерина Реньжина (2.01,53), серебро у Анны Красильниковой (2.01,92), бронза - у Анастасии Мадышевой (2.02,04).