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Севастьянов взял золото чемпионата России по прыжкам в длину - РИА Новости Спорт, 24.07.2026
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16:43 24.07.2026
Севастьянов взял золото чемпионата России по прыжкам в длину

Севастьянов завоевал золото чемпионата России по прыжкам в длину в Екатеринбурге

© РИА Новости / Илья Хамов | Перейти в медиабанкРодион Севастьянов во время соревнований по прыжкам в длину на Чемпионате России по легкой атлетике в Екатеринбурге
Родион Севастьянов во время соревнований по прыжкам в длину на Чемпионате России по легкой атлетике в Екатеринбурге - РИА Новости, 1920, 24.07.2026
© РИА Новости / Илья Хамов
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Родион Севастьянов во время соревнований по прыжкам в длину на Чемпионате России по легкой атлетике в Екатеринбурге
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Родион Севастьянов победил в соревнованиях по прыжкам в длину на чемпионате России по легкой атлетике с результатом 7,98 метра.
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Родион Севастьянов одержал победу в соревнованиях по прыжкам в длину на чемпионате России по легкой атлетике, который проходит в Екатеринбурге.
Севастьянов показал результат 7,98 метра. Второе место занял Юрий Ожгибесов (7,86 метра), третьим стал Игорь Тимирязев (7,68).
В беге на 800 метров у мужчин тройку призеров составили Кирилл Анисимов (1.45,64), Дмитрий Пасечник (1.45,79) и Сергей Дубровский (1.46,09). У женщин на дистанции 800 метров лучшей стала Екатерина Реньжина (2.01,53), серебро у Анны Красильниковой (2.01,92), бронза - у Анастасии Мадышевой (2.02,04).
Турнир в Екатеринбурге продлится до 26 июля.
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