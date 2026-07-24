Новую зону отдыха обустроили на юго-западе Москвы

МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Новую зону отдыха у воды обустроили у Большого Черневского пруда в московском районе Южное Бутово, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в канале на платформе "Макс".

Мэр пояснил, что каскад Черневских прудов (Большой, Нижний и Верхний) расположен на территории ландшафтного парка "Южное Бутово".

"Работы у Большого пруда начали в октябре 2025 года, а завершили в мае 2026-го. Расширили уже существовавший песчаный пляж. Еще одну пляжную зону разместили чуть севернее - обустроили два бассейна с подогревом воды", - написал Собянин.

Он отметил, что купаться и загорать в новой зоне отдыха могут порядка 500 человек одновременно.