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Новую зону отдыха обустроили на юго-западе Москвы - РИА Новости, 24.07.2026
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Новую зону отдыха обустроили на юго-западе Москвы

В Южном Бутове открыли новую зону отдыха у Большого Черневского пруда

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкОтдыхающие в парке "Южное Бутово"
Отдыхающие в парке Южное Бутово - РИА Новости, 1920, 24.07.2026
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Отдыхающие в парке "Южное Бутово" . Архивное фото
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Новую зону отдыха у воды обустроили у Большого Черневского пруда в московском районе Южное Бутово, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в канале на платформе "Макс".
Мэр пояснил, что каскад Черневских прудов (Большой, Нижний и Верхний) расположен на территории ландшафтного парка "Южное Бутово".
"Работы у Большого пруда начали в октябре 2025 года, а завершили в мае 2026-го. Расширили уже существовавший песчаный пляж. Еще одну пляжную зону разместили чуть севернее - обустроили два бассейна с подогревом воды", - написал Собянин.
Он отметил, что купаться и загорать в новой зоне отдыха могут порядка 500 человек одновременно.
"Есть шезлонги, теневые навесы и складные зонтики. Также открыли павильоны с раздевалками, душевыми, кафе и медпунктом", - уточнил мэр, добавив, что рядом находятся детская и несколько спортивных площадок.
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