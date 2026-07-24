Суд обязал покупателя Maybach Блиновской вернуть машину

Краткий пересказ от РИА ИИ Арбитражный суд Москвы обязал покупателя вернуть Maybach Елены Блиновской в конкурсную массу.

МОСКВА, 24 июл – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы по заявлению финансового управляющего Елены Блиновской обязал покупателя ее автомобиля Mercedes-Benz S450 вернуть транспортное средство в конкурсную массу "королевы марафонов", передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Этим автомобилем Maybach пользовалась сама Блиновская , что подтверждается показаниями ее личного водителя, публикациями в СМИ и соцсетях, сведениями в полисе ОСАГО", - сказал представитель финуправляющего Марии Ознобихиной в суде. На этом же автомобиле Блиновская была задержана в 2023 году, добавил юрист.

Суд признал недействительными договоры, по которым подконтрольная Блиновской компания "Ярославна" в 2019 году купила машину в салоне почти за 13 миллионов рублей, а в 2024 году продала ее Сергею Алексееву за 4 миллиона рублей при рыночной оценке около 11 миллионов.

Судом применены последствия недействительности сделок – признано право собственности Блиновской на Maybach, с ООО "Ярославна" взыскано 4 миллиона рублей в конкурсную массу Блиновской и восстановлено право требования к ней на эту сумму Алексеева.

Арбитражный суд Москвы в ноябре 2024 года признал Блиновскую банкротом по ее собственному заявлению и открыл процедуру реализации ее имущества.