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Суд обязал покупателя Maybach Блиновской вернуть машину - РИА Новости, 24.07.2026
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12:55 24.07.2026
Суд обязал покупателя Maybach Блиновской вернуть машину

Суд обязал покупателя Maybach Блиновской вернуть его в конкурсную массу

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкЕлена Блиновская
Елена Блиновская - РИА Новости, 1920, 24.07.2026
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Елена Блиновская. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Арбитражный суд Москвы обязал покупателя вернуть Maybach Елены Блиновской в конкурсную массу.
МОСКВА, 24 июл – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы по заявлению финансового управляющего Елены Блиновской обязал покупателя ее автомобиля Mercedes-Benz S450 вернуть транспортное средство в конкурсную массу "королевы марафонов", передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Этим автомобилем Maybach пользовалась сама Блиновская, что подтверждается показаниями ее личного водителя, публикациями в СМИ и соцсетях, сведениями в полисе ОСАГО", - сказал представитель финуправляющего Марии Ознобихиной в суде. На этом же автомобиле Блиновская была задержана в 2023 году, добавил юрист.
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Суд признал недействительными договоры, по которым подконтрольная Блиновской компания "Ярославна" в 2019 году купила машину в салоне почти за 13 миллионов рублей, а в 2024 году продала ее Сергею Алексееву за 4 миллиона рублей при рыночной оценке около 11 миллионов.
Судом применены последствия недействительности сделок – признано право собственности Блиновской на Maybach, с ООО "Ярославна" взыскано 4 миллиона рублей в конкурсную массу Блиновской и восстановлено право требования к ней на эту сумму Алексеева.
Арбитражный суд Москвы в ноябре 2024 года признал Блиновскую банкротом по ее собственному заявлению и открыл процедуру реализации ее имущества.
Савеловский суд Москвы 3 марта 2025 года приговорил Блиновскую к пяти годам колонии общего режима со штрафом 1 миллион рублей и запретом заниматься коммерческой деятельностью на четыре года. Также суд взыскал в доход государства арестованное по делу имущество и удовлетворил иск прокуратуры о взыскании 587 миллионов рублей в пользу РФ. Блиновская была задержана в апреле 2023 года.
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