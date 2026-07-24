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Жительница Приамурья мстила парикмахеру фейковыми интим-объявлениями - РИА Новости, 24.07.2026
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11:18 24.07.2026
Жительница Приамурья мстила парикмахеру фейковыми интим-объявлениями

Жительница Благовещенска мстила парикмахеру фейковыми интим-объявлениями

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРабота парикмахера
Работа парикмахера - РИА Новости, 1920, 24.07.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Работа парикмахера. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Жительница Благовещенска создала от имени владелицы салона красоты фейковые страницы с интим-объявлениями после отказа в бесплатной стрижке.
  • Суд признал женщину виновной в публичной клевете через интернет.
  • Ей назначили 150 часов обязательных работ.
БЛАГОВЕЩЕНСК, 24 июл – РИА Новости. Жительница Благовещенска получила 150 часов обязательных работ за клевету: после отказа в бесплатной стрижке она создала от имени владелицы салона красоты фейковые страницы с интим-объявлениями, сообщили в объединенной пресс-службе судов Амурской области.
В ноябре 2025 года женщина откликнулась на объявление о поиске моделей для бесплатной стрижки, однако владелица салона отказала ей из-за несоответствия концепции.
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"Громова разозлилась и создала две фальшивые страницы в социальной сети от имени владелицы салона. Она разместила личные фотографии и номера телефонов женщины, а также опубликовала объявления с призывами к интимным отношениям... потерпевшей стали поступать многочисленные звонки и непристойные сообщения от незнакомых мужчин", - говорится в сообщении.
Кроме того, осужденная заказала пиццу на адрес парикмахера, не оплатив заказ. Суд признал женщину виновной в публичной клевете через интернет.
"Суд признал Громову виновной в совершении преступления и назначил наказание - 150 часов обязательных работ", - уточнили в пресс-службе.
С осужденной также взыскали 15 тысяч рублей в счет компенсации морального вреда, а телефон изъяли в пользу государства.
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