Жительница Приамурья мстила парикмахеру фейковыми интим-объявлениями

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Жительница Благовещенска создала от имени владелицы салона красоты фейковые страницы с интим-объявлениями после отказа в бесплатной стрижке.
- Суд признал женщину виновной в публичной клевете через интернет.
- Ей назначили 150 часов обязательных работ.
БЛАГОВЕЩЕНСК, 24 июл – РИА Новости. Жительница Благовещенска получила 150 часов обязательных работ за клевету: после отказа в бесплатной стрижке она создала от имени владелицы салона красоты фейковые страницы с интим-объявлениями, сообщили в объединенной пресс-службе судов Амурской области.
В ноябре 2025 года женщина откликнулась на объявление о поиске моделей для бесплатной стрижки, однако владелица салона отказала ей из-за несоответствия концепции.
"Громова разозлилась и создала две фальшивые страницы в социальной сети от имени владелицы салона. Она разместила личные фотографии и номера телефонов женщины, а также опубликовала объявления с призывами к интимным отношениям... потерпевшей стали поступать многочисленные звонки и непристойные сообщения от незнакомых мужчин", - говорится в сообщении.
Кроме того, осужденная заказала пиццу на адрес парикмахера, не оплатив заказ. Суд признал женщину виновной в публичной клевете через интернет.
"Суд признал Громову виновной в совершении преступления и назначил наказание - 150 часов обязательных работ", - уточнили в пресс-службе.
С осужденной также взыскали 15 тысяч рублей в счет компенсации морального вреда, а телефон изъяли в пользу государства.