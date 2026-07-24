Жительница Приамурья мстила парикмахеру фейковыми интим-объявлениями

Краткий пересказ от РИА ИИ Жительница Благовещенска создала от имени владелицы салона красоты фейковые страницы с интим-объявлениями после отказа в бесплатной стрижке.

Суд признал женщину виновной в публичной клевете через интернет.

Ей назначили 150 часов обязательных работ.

БЛАГОВЕЩЕНСК, 24 июл – РИА Новости. Жительница Благовещенска получила 150 часов обязательных работ за клевету: после отказа в бесплатной стрижке она создала от имени владелицы салона красоты фейковые страницы с интим-объявлениями, сообщили в объединенной Жительница Благовещенска получила 150 часов обязательных работ за клевету: после отказа в бесплатной стрижке она создала от имени владелицы салона красоты фейковые страницы с интим-объявлениями, сообщили в объединенной пресс-службе судов Амурской области.

В ноябре 2025 года женщина откликнулась на объявление о поиске моделей для бесплатной стрижки, однако владелица салона отказала ей из-за несоответствия концепции.

"Громова разозлилась и создала две фальшивые страницы в социальной сети от имени владелицы салона. Она разместила личные фотографии и номера телефонов женщины, а также опубликовала объявления с призывами к интимным отношениям... потерпевшей стали поступать многочисленные звонки и непристойные сообщения от незнакомых мужчин", - говорится в сообщении.

Кроме того, осужденная заказала пиццу на адрес парикмахера, не оплатив заказ. Суд признал женщину виновной в публичной клевете через интернет.

"Суд признал Громову виновной в совершении преступления и назначил наказание - 150 часов обязательных работ", - уточнили в пресс-службе.