Мосбиржа продолжает работать в обычном режиме на фоне санкций ЕС

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Московская биржа продолжает работать в обычном режиме после попадания под санкции Евросоюза.
- Главная задача Московской биржи — обеспечить бесперебойную работу инфраструктуры финансового рынка и надежность проведения операций его участниками.
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Московская биржа продолжает работать в обычном режиме, торги и расчеты будут проводиться без изменений, сообщила биржа после попадания под санкции Евросоюза.
"Московская биржа продолжает работать в обычном режиме, торги и расчеты будут проводиться без изменений. Главная задача Московской биржи - обеспечить бесперебойную работу инфраструктуры финансового рынка и надежность проведения операций его участниками", - говорится в сообщении.
Евросоюз в рамках нового 21-го пакета санкций против России ввел ограничения в отношении Московской биржи.
Индекс Мосбиржи упал ниже 1900 пунктов
20 июля, 09:49