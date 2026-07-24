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Мосбиржа продолжает работать в обычном режиме на фоне санкций ЕС - РИА Новости, 24.07.2026
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00:43 24.07.2026
Мосбиржа продолжает работать в обычном режиме на фоне санкций ЕС

Мосбиржа работает в обычном режиме на фоне санкций ЕС

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкЗдание Московской биржи
Здание Московской биржи - РИА Новости, 1920, 24.07.2026
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Здание Московской биржи. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Московская биржа продолжает работать в обычном режиме после попадания под санкции Евросоюза.
  • Главная задача Московской биржи — обеспечить бесперебойную работу инфраструктуры финансового рынка и надежность проведения операций его участниками.
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Московская биржа продолжает работать в обычном режиме, торги и расчеты будут проводиться без изменений, сообщила биржа после попадания под санкции Евросоюза.
"Московская биржа продолжает работать в обычном режиме, торги и расчеты будут проводиться без изменений. Главная задача Московской биржи - обеспечить бесперебойную работу инфраструктуры финансового рынка и надежность проведения операций его участниками", - говорится в сообщении.
Евросоюз в рамках нового 21-го пакета санкций против России ввел ограничения в отношении Московской биржи.
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