МИД Белоруссии готов содействовать в предотвращении теракта в Польше

Краткий пересказ от РИА ИИ Белоруссия передала Польше информацию о подготовке теракта на ее территории.

Пресс-секретарь МИД Белоруссии Руслан Варанков заявил, что Минск готов оказать содействие в предотвращении теракта.

По словам Варанкова, планируемое преступление должно было затронуть женщину, возглавляющую одно из признанных в Белоруссии экстремистскими формирований, и ее несовершеннолетних детей.

МИНСК, 24 июл - РИА Новости. Варшава с должным вниманием отнеслась к информации о подготовке теракта в Польше, Минск готов содействовать в его предотвращении, заявил пресс-секретарь МИД Белоруссии Руслан Варанков.

Белоруссия в четверг передала Польше информацию о подготовке теракта на ее территории.

"Мы отмечаем, что польская сторона с должным вниманием отнеслась к полученной информации, и не сомневаемся, что компетентные органы Польши незамедлительно примут исчерпывающие меры по предотвращению трагедии. В свою очередь, мы готовы оказать необходимое содействие", - сказал Варанков, слова которого приводит агентство Белта

Он отметил, что по имеющимся сведениям, женщина, чьи несовершеннолетние дети должны были стать главной целью планируемого преступления, возглавляет одно из формирований, признанных в Белоруссии экстремистскими.

По словам пресс-секретаря белорусского МИД, вопросы сотрудничества в сфере борьбы с террором должны быть полностью очищены от политизации. Он добавил, что, несмотря на различие во взглядах Минска и Варшавы по ряду вопросов, Белоруссия следует принципам добрососедства.