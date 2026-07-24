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МИД Белоруссии готов содействовать в предотвращении теракта в Польше - РИА Новости, 24.07.2026
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18:40 24.07.2026
МИД Белоруссии готов содействовать в предотвращении теракта в Польше

Варанков: Белоруссия готова содействовать в предотвращении теракта в Польше

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкФлаг Белоруссии
Флаг Белоруссии - РИА Новости, 1920, 24.07.2026
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Белоруссия передала Польше информацию о подготовке теракта на ее территории.
  • Пресс-секретарь МИД Белоруссии Руслан Варанков заявил, что Минск готов оказать содействие в предотвращении теракта.
  • По словам Варанкова, планируемое преступление должно было затронуть женщину, возглавляющую одно из признанных в Белоруссии экстремистскими формирований, и ее несовершеннолетних детей.
МИНСК, 24 июл - РИА Новости. Варшава с должным вниманием отнеслась к информации о подготовке теракта в Польше, Минск готов содействовать в его предотвращении, заявил пресс-секретарь МИД Белоруссии Руслан Варанков.
Белоруссия в четверг передала Польше информацию о подготовке теракта на ее территории.
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"Мы отмечаем, что польская сторона с должным вниманием отнеслась к полученной информации, и не сомневаемся, что компетентные органы Польши незамедлительно примут исчерпывающие меры по предотвращению трагедии. В свою очередь, мы готовы оказать необходимое содействие", - сказал Варанков, слова которого приводит агентство Белта.
Он отметил, что по имеющимся сведениям, женщина, чьи несовершеннолетние дети должны были стать главной целью планируемого преступления, возглавляет одно из формирований, признанных в Белоруссии экстремистскими.
По словам пресс-секретаря белорусского МИД, вопросы сотрудничества в сфере борьбы с террором должны быть полностью очищены от политизации. Он добавил, что, несмотря на различие во взглядах Минска и Варшавы по ряду вопросов, Белоруссия следует принципам добрососедства.
"Это особенно проявляется в случаях, связанных с прямой угрозой жизни и здоровью людей. Спасение человеческих жизней, а тем более защита детей для белорусской стороны всегда стоит выше любых политических разногласий. К тому же мы прекрасно понимаем, что в случае реализации такого сценария Запад и так называемые беглые сообщества предсказуемо обвинили бы белорусские власти", - подчеркнул Варанков.
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