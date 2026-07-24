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"АвтоВАЗ" анонсировал выпуск Lada Granta с "автоматом" в 2027 году - РИА Новости, 24.07.2026
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09:18 24.07.2026
"АвтоВАЗ" анонсировал выпуск Lada Granta с "автоматом" в 2027 году

"АвтоВАЗ" планирует запустить производство Lada Granta с "автоматом" в 2027 году

© РИА Новости / Виталий Невар | Перейти в медиабанкПроизводство автомобилей "ЛАДА" на заводе российского автопроизводителя "АвтоВАЗ" в Тольятти
Производство автомобилей ЛАДА на заводе российского автопроизводителя АвтоВАЗ в Тольятти - РИА Новости, 1920, 24.07.2026
© РИА Новости / Виталий Невар
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Производство автомобилей "ЛАДА" на заводе российского автопроизводителя "АвтоВАЗ" в Тольятти. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • "АвтоВАЗ" готовится запустить производство седанов Lada Granta с автоматической трансмиссией в 2027 году.
  • С 27 июля по 16 августа сотрудники "АвтоВАЗа" уйдут в ежегодный корпоративный отпуск, в ходе которого будет произведена модернизация производственных линий.
  • Финансирование проектов по модернизации и улучшению условий труда превысит 370 миллионов рублей.
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Крупнейший российский автопроизводитель "АвтоВАЗ" готовится запустить производство седанов Lada Granta с автоматической трансмиссией в 2027 году, следует из сообщения концерна.
Компания напомнила, что с 27 июля по 16 августа сотрудники уйдут в ежегодный корпоративный отпуск, в ходе которого будет произведена модернизация производственных линий.
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"Отдельный объем работ ориентирован на дальнейшее развитие модельного ряда Lada, в том числе подготовку к выпуску Lada Granta, оснащенной автоматической трансмиссией, в 2027 году", - говорится в сообщении.
Также во время отпуска проведут ремонт, обслуживание и модернизацию технологического оборудования и оснастки. Кроме того, компания осуществит работы по улучшению условий труда работников, а финансирование вышеуказанных проектов превысит 370 миллионов рублей.
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"В общей сложности в период отпуска планируется выполнить более 13 тысяч задач суммарным объемом более 80 тысяч человеко-дней, важная часть которых связана с финальной подготовкой к запуску производства Lada Azimut", - отметили в "АвтоВАЗе".
Среди мероприятий по подготовке к старту производства кроссовера запланирован монтаж манипулятора для установки лобового стекла, запуск системы автоматизированного нанесения клея-мастики на кузовные детали и другие плановые мероприятия.
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