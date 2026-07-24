"АвтоВАЗ" анонсировал выпуск Lada Granta с "автоматом" в 2027 году

Краткий пересказ от РИА ИИ
- "АвтоВАЗ" готовится запустить производство седанов Lada Granta с автоматической трансмиссией в 2027 году.
- С 27 июля по 16 августа сотрудники "АвтоВАЗа" уйдут в ежегодный корпоративный отпуск, в ходе которого будет произведена модернизация производственных линий.
- Финансирование проектов по модернизации и улучшению условий труда превысит 370 миллионов рублей.
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Крупнейший российский автопроизводитель "АвтоВАЗ" готовится запустить производство седанов Lada Granta с автоматической трансмиссией в 2027 году, следует из сообщения концерна.
Компания напомнила, что с 27 июля по 16 августа сотрудники уйдут в ежегодный корпоративный отпуск, в ходе которого будет произведена модернизация производственных линий.
"Отдельный объем работ ориентирован на дальнейшее развитие модельного ряда Lada, в том числе подготовку к выпуску Lada Granta, оснащенной автоматической трансмиссией, в 2027 году", - говорится в сообщении.
Также во время отпуска проведут ремонт, обслуживание и модернизацию технологического оборудования и оснастки. Кроме того, компания осуществит работы по улучшению условий труда работников, а финансирование вышеуказанных проектов превысит 370 миллионов рублей.
«
"В общей сложности в период отпуска планируется выполнить более 13 тысяч задач суммарным объемом более 80 тысяч человеко-дней, важная часть которых связана с финальной подготовкой к запуску производства Lada Azimut", - отметили в "АвтоВАЗе".
Среди мероприятий по подготовке к старту производства кроссовера запланирован монтаж манипулятора для установки лобового стекла, запуск системы автоматизированного нанесения клея-мастики на кузовные детали и другие плановые мероприятия.
Мантуров назвал одну из важнейших задач "АвтоВАЗа"
20 июля, 15:56