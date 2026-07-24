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Арестованного оппозиционера Царукяна вновь доставили в СК Армении - РИА Новости, 24.07.2026
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11:08 24.07.2026 (обновлено: 13:22 24.07.2026)
Арестованного оппозиционера Царукяна вновь доставили в СК Армении

Царукяна доставили в управление по расследованию экономических преступлений

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкКандидат от партии "Процветающая Армения" Гагик Царукян у здания Следственного комитета Армении в Ереване
Кандидат от партии Процветающая Армения Гагик Царукян у здания Следственного комитета Армении в Ереване - РИА Новости, 1920, 24.07.2026
© РИА Новости / Стрингер
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Кандидат от партии "Процветающая Армения" Гагик Царукян у здания Следственного комитета Армении в Ереване
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Лидера оппозиционной партии "Процветающая Армения" Гагика Царукяна вновь доставили в управление по расследованию экономических преступлений следственного комитета Армении.
  • Защита лидера партии заявила отвод всей следственной группе из-за отстранения от производства по делу адвоката Ерема Саркисяна.
ЕРЕВАН, 24 июл - РИА Новости. Находящегося под арестом лидера оппозиционной партии "Процветающая Армения" Гагика Царукяна вновь доставили в управление по расследованию экономических преступлений следственного комитета Армении, передает корреспондент РИА Новости.
© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкСторонники кандидата от партии "Процветающая Армения" Гагика Царукяна у здания Следственного комитета Армении в Ереване. 24 июля 2026
Сторонники кандидата от партии Процветающая Армения Гагика Царукяна у здания Следственного комитета Армении в Ереване - РИА Новости, 1920, 24.07.2026
© РИА Новости / Стрингер
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Сторонники кандидата от партии "Процветающая Армения" Гагика Царукяна у здания Следственного комитета Армении в Ереване. 24 июля 2026
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Защита лидера партии 22 июля заявила отвод всей следственной группе из-за отстранения от производства по делу адвоката Ерема Саркисяна.
Ранее Саркисян сообщил, что следственный орган незаконно отстранил его от производства по делу Царукяна. По его словам, во вторник и в среду в следственном комитете была организована очная ставка Царукяна с гражданином Ирана, на основании показаний которого против политика возбудили уголовное дело. Он добавил, что основанием для обвинения стали голословные обвинения граждан Ирана в том, что Царукян якобы похитил у них деньги. При этом адвокат заявил что именно они похитили деньги у его подзащитного.
Царукян был задержан следственным комитетом Армении 6 июля. Ему вменяют организацию мошенничества и отмывания денег в особо крупных размерах. Защита назвала обвинения абсурдными. Суд в Ереване арестовал Царукяна на два месяца. После задержания силовики опечатали принадлежащие ему предприятия.
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