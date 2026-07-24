Арестованного оппозиционера Царукяна вновь доставили в СК Армении

ЕРЕВАН, 24 июл - РИА Новости. Находящегося под арестом лидера оппозиционной партии "Процветающая Армения" Гагика Царукяна вновь доставили в управление по расследованию экономических преступлений следственного комитета Армении, передает корреспондент РИА Новости.

Сторонники кандидата от партии "Процветающая Армения" Гагика Царукяна у здания Следственного комитета Армении в Ереване. 24 июля 2026

Сторонники кандидата от партии "Процветающая Армения" Гагика Царукяна у здания Следственного комитета Армении в Ереване. 24 июля 2026

У входа в здание политика приветствовали его сторонники, скандируя: "Царукян".

Царукян был задержан следственным комитетом Армении 6 июля. Ему вменяют организацию мошенничества и отмывания денег в особо крупных размерах. Защита назвала обвинения абсурдными. Суд в Ереване арестовал Царукяна на два месяца. После задержания силовики опечатали принадлежащие ему предприятия.