Арестованного оппозиционера Царукяна вновь доставили в СК Армении

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Лидера оппозиционной партии "Процветающая Армения" Гагика Царукяна вновь доставили в управление по расследованию экономических преступлений следственного комитета Армении.
- Защита лидера партии заявила отвод всей следственной группе из-за отстранения от производства по делу адвоката Ерема Саркисяна.
ЕРЕВАН, 24 июл - РИА Новости. Находящегося под арестом лидера оппозиционной партии "Процветающая Армения" Гагика Царукяна вновь доставили в управление по расследованию экономических преступлений следственного комитета Армении, передает корреспондент РИА Новости.
© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкСторонники кандидата от партии "Процветающая Армения" Гагика Царукяна у здания Следственного комитета Армении в Ереване. 24 июля 2026
Сторонники кандидата от партии "Процветающая Армения" Гагика Царукяна у здания Следственного комитета Армении в Ереване. 24 июля 2026
У входа в здание политика приветствовали его сторонники, скандируя: "Царукян".
Защита лидера партии 22 июля заявила отвод всей следственной группе из-за отстранения от производства по делу адвоката Ерема Саркисяна.
Ранее Саркисян сообщил, что следственный орган незаконно отстранил его от производства по делу Царукяна. По его словам, во вторник и в среду в следственном комитете была организована очная ставка Царукяна с гражданином Ирана, на основании показаний которого против политика возбудили уголовное дело. Он добавил, что основанием для обвинения стали голословные обвинения граждан Ирана в том, что Царукян якобы похитил у них деньги. При этом адвокат заявил что именно они похитили деньги у его подзащитного.
Царукян был задержан следственным комитетом Армении 6 июля. Ему вменяют организацию мошенничества и отмывания денег в особо крупных размерах. Защита назвала обвинения абсурдными. Суд в Ереване арестовал Царукяна на два месяца. После задержания силовики опечатали принадлежащие ему предприятия.