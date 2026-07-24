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Над Запорожской областью зафиксировали высокую дроновую активность - РИА Новости, 24.07.2026
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02:05 24.07.2026
Над Запорожской областью зафиксировали высокую дроновую активность

Над Запорожской областью зафиксировали высокую активность БПЛА

© РИА Новости | Перейти в медиабанкЗенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1"
Зенитный ракетно-пушечный комплекс Панцирь-С1 - РИА Новости, 1920, 24.07.2026
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Зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1" . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Над Запорожской областью зафиксирована высокая дроновая активность.
  • Губернатор Евгений Балицкий сообщил о работе ПВО и попросил жителей сохранять спокойствие.
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Высокая дроновая активность зафиксирована над Запорожской областью, работает ПВО, сообщил губернатор Евгений Балицкий.
"️Над Запорожской областью фиксируется высокая дроновая активность противника. Работает ПВО. Прошу жителей сохранять спокойствие, не подходить к окнам до полной стабилизации обстановки, не снимать работу систем противовоздушной обороны", - написал Балицкий в канале на платформе "Макс".
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьЗапорожская областьЕвгений Балицкий
 
 
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