Над Запорожской областью зафиксировали высокую дроновую активность

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Над Запорожской областью зафиксирована высокая дроновая активность.
- Губернатор Евгений Балицкий сообщил о работе ПВО и попросил жителей сохранять спокойствие.
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Высокая дроновая активность зафиксирована над Запорожской областью, работает ПВО, сообщил губернатор Евгений Балицкий.
"️Над Запорожской областью фиксируется высокая дроновая активность противника. Работает ПВО. Прошу жителей сохранять спокойствие, не подходить к окнам до полной стабилизации обстановки, не снимать работу систем противовоздушной обороны", - написал Балицкий в канале на платформе "Макс".