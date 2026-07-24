В аэропортах Внуково и Сочи сняли временные ограничения

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В аэропортах «Внуково» и Сочи сняты временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.
- Ограничения были необходимы для обеспечения безопасности полетов.
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропортах "Внуково" и Сочи, сообщила Росавиация.
"Аэропорты "Внуково", Сочи. Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.