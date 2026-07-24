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Электроснабжение Абхазии полностью восстановлено - РИА Новости, 24.07.2026
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03:27 24.07.2026
Электроснабжение Абхазии полностью восстановлено

В Абхазии восстановили электроснабжение, прерванное из-за аварии

© Sputnik / Томас Тхайцук | Перейти в медиабанкФлаг Абхазии в Пицунде
Флаг Абхазии в Пицунде - РИА Новости, 1920, 24.07.2026
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Флаг Абхазии в Пицунде. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Электроснабжение Абхазии было прервано из-за системной аварии на Ингурской ГЭС.
  • Электроснабжение Абхазии полностью восстановлено.
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Электроснабжение Абхазии, прерванное из-за аварии на Ингурской ГЭС, полностью восстановлено, сообщило министерство энергетики республики.
Абхазия, как передавало агентство Sputnik Абхазия, осталась в ночь на пятницу без света, по предварительным данным, причиной стала системная авария на Ингурской ГЭС, которая также поставляет электроэнергию в Грузию.
"Электроснабжение Республики Абхазия полностью восстановлено", - говорится в сообщении в Telegram-канале министерства.
Линии электропередачи - РИА Новости, 1920, 24.07.2026
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