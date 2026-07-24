Краткий пересказ от РИА ИИ
- Электроснабжение Абхазии было прервано из-за системной аварии на Ингурской ГЭС.
- Электроснабжение Абхазии полностью восстановлено.
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Электроснабжение Абхазии, прерванное из-за аварии на Ингурской ГЭС, полностью восстановлено, сообщило министерство энергетики республики.
Абхазия, как передавало агентство Sputnik Абхазия, осталась в ночь на пятницу без света, по предварительным данным, причиной стала системная авария на Ингурской ГЭС, которая также поставляет электроэнергию в Грузию.
"Электроснабжение Республики Абхазия полностью восстановлено", - говорится в сообщении в Telegram-канале министерства.
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