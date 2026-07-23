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Зоопсихолог объяснила, зачем хранить кошачий корм в закрытом пакете - РИА Новости, 23.07.2026
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14:52 23.07.2026
Зоопсихолог объяснила, зачем хранить кошачий корм в закрытом пакете

Зоопсихолог Капустина: в открытом пакете сухой корм окисляется и теряет пользу

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкКошки
Кошки - РИА Новости, 1920, 23.07.2026
© РИА Новости / Илья Наймушин
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Хранение сухого корма в открытом пакете приводит к окислению и потере его полезных свойств, заявила зоопсихолог Светлана Капустина.
  • Чтобы избежать проблем, после вскрытия упаковку корма нужно плотно закрывать или перекладывать содержимое в пищевой контейнер.
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Хранение сухого корма в открытом пакете приводит к окислению, потере полезных свойств и проблемам с пищеварением у кошки, заявила зоопсихолог Светлана Капустина.
"Сухой корм действительно не стоит хранить в открытом пакете. От контакта с окружающей средой, а именно с кислородом, происходит окисление, и он становится прогорклым, теряет свои полезные свойства... Кошка сама откажется его есть. А если все же съест, у нее могут быть проблемы с пищеварением", - сказала Капустина NEWS.ru.
По словам специалиста, корм также может заплесневеть при повышенной влажности, впитать посторонние запахи и потерять хрусткость и вкус. Чтобы избежать этого, после вскрытия упаковку нужно плотно закрывать или перекладывать содержимое в пищевой контейнер.
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