Зоопсихолог объяснила, зачем хранить кошачий корм в закрытом пакете

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Хранение сухого корма в открытом пакете приводит к окислению и потере его полезных свойств, заявила зоопсихолог Светлана Капустина.
- Чтобы избежать проблем, после вскрытия упаковку корма нужно плотно закрывать или перекладывать содержимое в пищевой контейнер.
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Хранение сухого корма в открытом пакете приводит к окислению, потере полезных свойств и проблемам с пищеварением у кошки, заявила зоопсихолог Светлана Капустина.
"Сухой корм действительно не стоит хранить в открытом пакете. От контакта с окружающей средой, а именно с кислородом, происходит окисление, и он становится прогорклым, теряет свои полезные свойства... Кошка сама откажется его есть. А если все же съест, у нее могут быть проблемы с пищеварением", - сказала Капустина NEWS.ru.
По словам специалиста, корм также может заплесневеть при повышенной влажности, впитать посторонние запахи и потерять хрусткость и вкус. Чтобы избежать этого, после вскрытия упаковку нужно плотно закрывать или перекладывать содержимое в пищевой контейнер.