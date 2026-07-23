Задержан житель Электростали, выстреливший в подростка

МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Пьяный житель Электростали выстрелил в подростка, убиравшего двор, правонарушитель доставлен в отдел, сообщает ГУМВД по Московской области.

По информации правоохранителей, правонарушитель был доставлен в территориальный отдел. Им оказался пьяный местный житель 1990 года рождения, ранее неоднократно привлекавшийся к административной ответственности. Сотрудники изъяли у мужчины оружие.