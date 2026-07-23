Задержан житель Электростали, выстреливший в подростка

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Житель Электростали выстрелил в подростка, который убирал двор.
- Правонарушитель доставлен в отдел полиции.
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Пьяный житель Электростали выстрелил в подростка, убиравшего двор, правонарушитель доставлен в отдел, сообщает ГУМВД по Московской области.
"Полицейскими предварительно установлено, что подросток 2011 года рождения осуществлял уборку территории двора. Мужчина, находясь в состоянии опьянения, с балкона своей квартиры на четвертом этаже произвел выстрел в сторону несовершеннолетнего из пневматического ружья, причинив телесные повреждения мальчику", - говорится в сообщении в канале ведомства на платформе "Макс".
По информации правоохранителей, правонарушитель был доставлен в территориальный отдел. Им оказался пьяный местный житель 1990 года рождения, ранее неоднократно привлекавшийся к административной ответственности. Сотрудники изъяли у мужчины оружие.
На данный момент полицейскими проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.