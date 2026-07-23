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Во Франции выступили с жестким заявлением о состоянии Зеленского - РИА Новости, 23.07.2026
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18:37 23.07.2026
Во Франции выступили с жестким заявлением о состоянии Зеленского

Филиппо: Зеленский сейчас находится в самом плачевном состоянии

© REUTERS / Michael KappelerВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 23.07.2026
© REUTERS / Michael Kappeler
Владимир Зеленский. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо заявил, что состояние Владимира Зеленского после серии политических фиаско оставляет желать лучшего.
МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Состояние Владимира Зеленского после серии его политических фиаско оставляет желать лучшего, заявил лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо.
"Зеленский, кровавая марионетка евроглобалистских ястребов, сейчас находится в самом плачевном состоянии" — написал он в соцсети X.
Глава МИД России Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио во время встречи на полях саммита АСЕАН в Маниле - РИА Новости, 1920, 23.07.2026
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Вчера, 17:21
К этому, по его словам, привели неудачные отставки во власти и массовые протесты на Украине.
Филиппо выразил надежду, что ошибки Зеленского сыграют на руку сторонникам урегулирования
"Когда лагерь войны впадает в уныние, лагерь мира вновь обретает надежду", — добавил он.
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Вчера, 15:07
Владимир Зеленский 21 июля объявил об отставке Александра Сырского с должности главкома Вооруженных сил Украины, назначив Михаила Драпатого.
Ранее глава киевского режима решил в очередной раз сменить правительство. На прошлой неделе Верховная рада отправила в отставку премьера Юлию Свириденко, а вместе с ней и весь кабмин, включая министра обороны Михаила Федорова. По словам депутата Верховной рады Ярослава Железняка, Зеленский обвинил главу Минобороны в провале реформы военкоматов. После этого в Киеве и других городах начались митинги в поддержку Федорова и против Сырского.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя увольнение Федорова и Сырского, задалась вопросом, не за те ли "успехи на поле боя" они были уволены, о которых совсем недавно глава киевского режима рассказывал на западных саммитах.
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Вчера, 16:54
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаФранцияКиевВладимир ЗеленскийАлександр СырскийМихаил ФедоровВерховная Рада УкраиныМихаил Драпатый
 
 
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