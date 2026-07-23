Краткий пересказ от РИА ИИ
- Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо заявил, что состояние Владимира Зеленского после серии политических фиаско оставляет желать лучшего.
МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Состояние Владимира Зеленского после серии его политических фиаско оставляет желать лучшего, заявил лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо.
К этому, по его словам, привели неудачные отставки во власти и массовые протесты на Украине.
Филиппо выразил надежду, что ошибки Зеленского сыграют на руку сторонникам урегулирования
"Когда лагерь войны впадает в уныние, лагерь мира вновь обретает надежду", — добавил он.
Владимир Зеленский 21 июля объявил об отставке Александра Сырского с должности главкома Вооруженных сил Украины, назначив Михаила Драпатого.
Ранее глава киевского режима решил в очередной раз сменить правительство. На прошлой неделе Верховная рада отправила в отставку премьера Юлию Свириденко, а вместе с ней и весь кабмин, включая министра обороны Михаила Федорова. По словам депутата Верховной рады Ярослава Железняка, Зеленский обвинил главу Минобороны в провале реформы военкоматов. После этого в Киеве и других городах начались митинги в поддержку Федорова и против Сырского.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя увольнение Федорова и Сырского, задалась вопросом, не за те ли "успехи на поле боя" они были уволены, о которых совсем недавно глава киевского режима рассказывал на западных саммитах.