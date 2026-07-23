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В Раде выступили с заявлением о свержении Зеленского - РИА Новости, 23.07.2026
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11:29 23.07.2026
В Раде выступили с заявлением о свержении Зеленского

Депутат Рады Скороход: Федоров свергнет Зеленского, если вернется на свой пост

© AP Photo / Teresa SuarezВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 23.07.2026
© AP Photo / Teresa Suarez
Владимир Зеленский . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Анна Скороход заявила, что Михаил Федоров может низложить Владимира Зеленского, если восстановится в должности главы Минобороны Украины.
  • По словам депутата Верховной Рады, главу киевского режима больше не воспринимают всерьез.
МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Михаил Федоров низложит Владимира Зеленского, если восстановится в должности главы Минобороны Украины, заявила депутат Верховной Рады Анна Скороход.
"Если сейчас Федорова вернут на должность <…>, то Зеленский вообще может выходить. Я здесь жду либо временного правительства, либо выборов. <…> Но больше склоняюсь к госперевороту. Проще, дешевле, быстрее", — сказала она в интервью YouTube-каналу украинской журналистки Ланы Шевчук.
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Парламентарий добавила, что главу киевского режима никто больше не воспринимает всерьез и подчеркнула, что его "съедят свои".
Во вторник британская газета The Times со ссылкой на источник сообщила, что экс-министр обороны Украины Михаил Федоров может рассматривать возможность баллотироваться на президентский пост.
На прошлой неделе Владимир Зеленский решил в очередной раз сменить правительство, в том числе отправить в отставку Федорова, чей уход вызвал протесты по всей стране. Сам бывший глава минобороны заявил, что причиной ухода стал затяжной конфликт с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским. На брифинге в четверг Федоров призвал депутатов Рады проявить твердость и прямо рассказать о беспорядке в ВСУ, в частности о коррупции и проблемах с ротацией подразделений.
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