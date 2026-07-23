Краткий пересказ от РИА ИИ
- Анна Скороход заявила, что Михаил Федоров может низложить Владимира Зеленского, если восстановится в должности главы Минобороны Украины.
- По словам депутата Верховной Рады, главу киевского режима больше не воспринимают всерьез.
МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Михаил Федоров низложит Владимира Зеленского, если восстановится в должности главы Минобороны Украины, заявила депутат Верховной Рады Анна Скороход.
Парламентарий добавила, что главу киевского режима никто больше не воспринимает всерьез и подчеркнула, что его "съедят свои".
Во вторник британская газета The Times со ссылкой на источник сообщила, что экс-министр обороны Украины Михаил Федоров может рассматривать возможность баллотироваться на президентский пост.
На прошлой неделе Владимир Зеленский решил в очередной раз сменить правительство, в том числе отправить в отставку Федорова, чей уход вызвал протесты по всей стране. Сам бывший глава минобороны заявил, что причиной ухода стал затяжной конфликт с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским. На брифинге в четверг Федоров призвал депутатов Рады проявить твердость и прямо рассказать о беспорядке в ВСУ, в частности о коррупции и проблемах с ротацией подразделений.