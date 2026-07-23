В Раде выступили с заявлением о свержении Зеленского

Парламентарий добавила, что главу киевского режима никто больше не воспринимает всерьез и подчеркнула, что его "съедят свои".

На прошлой неделе Владимир Зеленский решил в очередной раз сменить правительство, в том числе отправить в отставку Федорова, чей уход вызвал протесты по всей стране. Сам бывший глава минобороны заявил, что причиной ухода стал затяжной конфликт с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским. На брифинге в четверг Федоров призвал депутатов Рады проявить твердость и прямо рассказать о беспорядке в ВСУ, в частности о коррупции и проблемах с ротацией подразделений.