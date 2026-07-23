"Поговорил бы с Путиным". Заявление Зеленского вызвало переполох в Германии

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"На самом деле то, что Зеленский ведет мирные переговоры с США, — это огромное оскорбление с его стороны. Даже с ЕС — что это вообще такое было? Если бы он был настоящим главой государства, то еще до войны поговорил бы с Путиным, чтобы уточнить его позиции. Ему следовало бы также серьезно отнестись к опасениям Путина. Я очень надеюсь, что этот конфликт наконец-то закончится", — подчеркнула Gabriele B.