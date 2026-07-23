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"Поговорил бы с Путиным". Заявление Зеленского вызвало переполох в Германии - РИА Новости, 23.07.2026
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09:47 23.07.2026 (обновлено: 17:55 23.07.2026)

"Поговорил бы с Путиным". Заявление Зеленского вызвало переполох в Германии

© AP Photo / Efrem LukatskyВладимир Зеленский во время пресс-конференции в Киеве
Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Киеве - РИА Новости, 1920, 23.07.2026
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Киеве. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Читатели немецкого портала Die Welt активно обсуждают заявление Владимира Зеленского о том, как придать новый импульс переговорному процессу.
  • Журналист портала Axios Барак Равид утверждает, что Зеленский обсудил варианты возобновления дипломатических усилий для завершения конфликта на Украине со спецпосланниками президента США Дональда Трампа.
  • Глава российского МИД Сергей Лавров на встрече с американским госсекретарем Марко Рубио подтвердил приверженность России предложениям, которые были выдвинуты США на Аляске.
МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Читатели немецкого портала Die Welt активно обсуждают заявление Владимира Зеленского о том, как бы придать новый импульс переговорному процессу.
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"На самом деле то, что Зеленский ведет мирные переговоры с США, — это огромное оскорбление с его стороны. Даже с ЕС — что это вообще такое было? Если бы он был настоящим главой государства, то еще до войны поговорил бы с Путиным, чтобы уточнить его позиции. Ему следовало бы также серьезно отнестись к опасениям Путина. Я очень надеюсь, что этот конфликт наконец-то закончится", — подчеркнула Gabriele B.
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"Новый импульс? Ах да, больше войны и больше прибыли для оружейных магнатов", — написал Gustav R.
"Мне кажется, Зеленский только что получил вторую желтую карточку от арбитра или, можно сказать, от организаторов", — пошутил Frank O.
«

"Россия будет настаивать на достижении своих военных целей и не готова пойти ни на какие уступки. Только после достижения этих целей Россия будет готова к переговорам о перемирии. Эти цели должны быть достигнуты либо военным, либо дипломатическим путем. Зеленскому следует сейчас принять правильные решения", — указал BobbyBolzer.

Журналист портала Axios Барак Равид утверждает, что Зеленский обсудил варианты возобновления дипломатических усилий для завершения конфликта на Украине со спецпосланниками президента США Дональда Трампа — Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером.
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