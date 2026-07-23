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СМИ: перестановки в армии не гарантируют Зеленскому спад напряженности - РИА Новости, 23.07.2026
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01:32 23.07.2026
СМИ: перестановки в армии не гарантируют Зеленскому спад напряженности

NZZ: перестановки в ВСУ не гарантируют Зеленскому спад напряженности в армии

© REUTERS / Alina SmutkoВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 23.07.2026
© REUTERS / Alina Smutko
Владимир Зеленский. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • На фоне отставки главы МО Украины Михаила Федорова начались митинги в его поддержку, а также акции против Александра Сырского.
  • Газета Neue Zürcher Zeitung пишет, что перестановки в руководстве ВСУ не гарантируют разрядку напряженности в украинской армии и следует ожидать внутренних «расчетов счетов».
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Перестановки в руководстве ВСУ не гарантируют Владимиру Зеленскому разрядку напряженности в украинской армии, пишет газета Neue Zürcher Zeitung.
На фоне отставки главы МО Украины Михаила Федорова в Киеве и других городах начались митинги в поддержку экс-министра, а также акции против Александра Сырского. Зеленский 22 июля подписал указ о назначении командующего объединенными силами ВСУ Михаила Драпатого на пост главнокомандующего ВСУ.
"Изменения в руководстве армии не гарантируют того, что напряженность в войсках пропадет. По меньшей мере в первой фазе следует ожидать внутренних сведений счетов", - говорится в публикации.
Neue Zürcher Zeitung пишет, что командирам, находившимся в окружении Сырского, стоит приготовиться к смене постов. В статье также отмечается, что Зеленский на данный момент политически ослаблен.
Верховная рада 16 июля утвердила 16 новых министров, оставив незанятыми лишь кресла глав МИД и минобороны. До этого Владимир Зеленский заявил о намерении в очередной раз сменить правительство, в том числе отправить в отставку министра обороны Михаила Федорова, после чего по всей Украине начались протесты в поддержку Федорова.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 22.07.2026
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Вчера, 22:54
 
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