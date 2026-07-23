Краткий пересказ от РИА ИИ На фоне отставки главы МО Украины Михаила Федорова начались митинги в его поддержку, а также акции против Александра Сырского.

Газета Neue Zürcher Zeitung пишет, что перестановки в руководстве ВСУ не гарантируют разрядку напряженности в украинской армии и следует ожидать внутренних «расчетов счетов».

МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Перестановки в руководстве ВСУ не гарантируют Владимиру Зеленскому разрядку напряженности в украинской армии, пишет газета Перестановки в руководстве ВСУ не гарантируют Владимиру Зеленскому разрядку напряженности в украинской армии, пишет газета Neue Zürcher Zeitung

На фоне отставки главы МО Украины Михаила Федорова в Киеве и других городах начались митинги в поддержку экс-министра, а также акции против Александра Сырского. Зеленский 22 июля подписал указ о назначении командующего объединенными силами ВСУ Михаила Драпатого на пост главнокомандующего ВСУ.

"Изменения в руководстве армии не гарантируют того, что напряженность в войсках пропадет. По меньшей мере в первой фазе следует ожидать внутренних сведений счетов", - говорится в публикации.

Neue Zürcher Zeitung пишет, что командирам, находившимся в окружении Сырского, стоит приготовиться к смене постов. В статье также отмечается, что Зеленский на данный момент политически ослаблен.