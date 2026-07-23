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Роскачество дало рекомендации по покупке качественной зарядки - РИА Новости, 23.07.2026
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08:21 23.07.2026
Роскачество дало рекомендации по покупке качественной зарядки

Роскачество посоветовало при выборе зарядки обращать внимание на бренд и цену

© Depositphotos.com / IvantsovСмартфон с зарядным устройством
Смартфон с зарядным устройством - РИА Новости, 1920, 23.07.2026
© Depositphotos.com / Ivantsov
Смартфон с зарядным устройством. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Роскачество рекомендует не покупать зарядки дешевле 900–1000 рублей, если они не от проверенного бренда.
  • Приобретать технику следует в крупных федеральных сетях или официальных магазинах на маркетплейсах, чтобы минимизировать риск покупки контрафакта.
  • В ходе исследования Роскачества 13 из 20 проверенных образцов зарядных устройств не соответствовали требованиям безопасности.
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Роскачество рекомендует не покупать зарядки дешевле 900-1000 рублей, если они не от проверенного бренда, также следует приобретать технику только в федеральных сетях или официальных магазинах на маркетплейсах, чтобы избежать контрафакта, рассказали РИА Новости в пресс-службе организации.
"Роскачество рекомендует потребителям: Не покупать зарядные устройства дешевле 900-1000 рублей, если только это не продукция проверенного бренда. Приобретать технику только в крупных федеральных сетях или официальных магазинах на маркетплейсах, чтобы минимизировать риск покупки контрафакта, который внешне может быть неотличим от оригинала", - говорится в сообщении.
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Как отметили в организации, покупателям также необходимо обращать внимание на репутацию бренда. "Производители дешевых зарядок научились давать обещанную мощность и поддерживать протоколы быстрой зарядки. Однако они целенаправленно экономят на системах безопасности: изоляции, огнестойком пластике и фильтрах помех", - добавили там.
Так, приобретая такое устройство, покупатель получает не медленную зарядку, а потенциальный источник пожара и удара током.
В Роскачестве провели исследование зарядных устройств, в рамках которого эксперты протестировали 20 образцов различных торговых марок, при этом 13 из них не соответствуют требованиям безопасности.
"В ходе проверки было исследовано 37 показателей качества, безопасности и достоверности маркировки", - заключили в организации.
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