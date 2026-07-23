Роскачество дало рекомендации по покупке качественной зарядки

Краткий пересказ от РИА ИИ Роскачество рекомендует не покупать зарядки дешевле 900–1000 рублей, если они не от проверенного бренда.

Приобретать технику следует в крупных федеральных сетях или официальных магазинах на маркетплейсах, чтобы минимизировать риск покупки контрафакта.

В ходе исследования Роскачества 13 из 20 проверенных образцов зарядных устройств не соответствовали требованиям безопасности.

МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Роскачество рекомендует не покупать зарядки дешевле 900-1000 рублей, если они не от проверенного бренда, также следует приобретать технику только в федеральных сетях или официальных магазинах на маркетплейсах, чтобы избежать контрафакта, рассказали РИА Новости в пресс-службе организации.

Роскачество рекомендует потребителям: Не покупать зарядные устройства дешевле 900-1000 рублей, если только это не продукция проверенного бренда. Приобретать технику только в крупных федеральных сетях или официальных магазинах на маркетплейсах, чтобы минимизировать риск покупки контрафакта, который внешне может быть неотличим от оригинала", - говорится в сообщении.

Как отметили в организации, покупателям также необходимо обращать внимание на репутацию бренда. "Производители дешевых зарядок научились давать обещанную мощность и поддерживать протоколы быстрой зарядки. Однако они целенаправленно экономят на системах безопасности: изоляции, огнестойком пластике и фильтрах помех", - добавили там.

Так, приобретая такое устройство, покупатель получает не медленную зарядку, а потенциальный источник пожара и удара током.

В Роскачестве провели исследование зарядных устройств, в рамках которого эксперты протестировали 20 образцов различных торговых марок, при этом 13 из них не соответствуют требованиям безопасности.