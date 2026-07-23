Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Запорожской области произошло масштабное отключение электроэнергии из-за атаки ВСУ.
- Повреждено ключевое оборудование, и энергетические бригады работают над восстановлением электроснабжения.
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл - РИА Новости. Масштабное отключение электроэнергии из-за атаки ВСУ произошло в Запорожской области, идут восстановительные работы, сообщает пресс-служба министерства энергетики региона.
"Фиксируем масштабные отключения электроэнергии на территории региона. Причиной сложившейся ситуации стали очередные атаки со стороны противника по объектам энергетической инфраструктуры", - сообщили в пресс-службе министерства.
По данным министерства, в результате ударов повреждено ключевое оборудование, что привело к нарушению в электроснабжении потребителей.
"В этих сложнейших условиях энергетические бригады продолжают прикладывать все усилия для скорейшего восстановления подачи электричества", - подчеркнули в министерстве.