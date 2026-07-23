Краткий пересказ от РИА ИИ В Запорожской области произошло масштабное отключение электроэнергии из-за атаки ВСУ.

Повреждено ключевое оборудование, и энергетические бригады работают над восстановлением электроснабжения.

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл - РИА Новости. Масштабное отключение электроэнергии из-за атаки ВСУ произошло в Запорожской области, идут восстановительные работы, сообщает пресс-служба министерства энергетики региона.

"Фиксируем масштабные отключения электроэнергии на территории региона. Причиной сложившейся ситуации стали очередные атаки со стороны противника по объектам энергетической инфраструктуры", - сообщили в пресс-службе министерства.

По данным министерства, в результате ударов повреждено ключевое оборудование, что привело к нарушению в электроснабжении потребителей.