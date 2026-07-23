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Захарова ответила на слова Рубио об украинском урегулировании - РИА Новости, 23.07.2026
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19:21 23.07.2026
Захарова ответила на слова Рубио об украинском урегулировании

Захарова напомнила Рубио об обещании Трампа решить украинский конфликт за сутки

© Фото : МИД РоссииОфициальный представитель МИД России Мария Захарова
Официальный представитель МИД России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 23.07.2026
© Фото : МИД России
Официальный представитель МИД России Мария Захарова. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мария Захарова напомнила о обещаниях Дональда Трампа закончить украинский конфликт за 24 часа в ответ на заявление Марко Рубио о невозможности решить его за полчаса.
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ответ на слова госсекретаря США Марко Рубио о невозможности решить украинский конфликт за полчаса напомнила об обещаниях президента Соединенных Штатов Дональда Трампа закончить его за сутки.
В своем Telegram-канале она привела высказывание Рубио, который заявил журналисту, что урегулировать конфликт на Украине за 30 минут невозможно.
"Никто так не думал. Но все помнят, как более 80 раз президент США Дональд Трамп обещал закончить конфликт на Украине за 24 часа, а затем давал высокую оценку саммиту в Анкоридже", - отметила Захарова.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США в четверг утром провели встречу в Маниле. Как передавал корреспондент РИА Новости, встреча длилась 35 минут.
Лавров подтвердил готовность России к политико-дипломатическому урегулированию конфликта на Украине, а также указал на недопустимость дальнейшей накачки киевского режима вооружением. Стороны договорились продолжать контакты по линии внешнеполитических ведомств, сообщали в МИД РФ.
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