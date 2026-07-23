Захарова ответила на слова Рубио об украинском урегулировании

Краткий пересказ от РИА ИИ Мария Захарова напомнила о обещаниях Дональда Трампа закончить украинский конфликт за 24 часа в ответ на заявление Марко Рубио о невозможности решить его за полчаса.

МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ответ на слова госсекретаря США Марко Рубио о невозможности решить украинский конфликт за полчаса напомнила об обещаниях президента Соединенных Штатов Дональда Трампа закончить его за сутки.

В своем Telegram-канале она привела высказывание Рубио , который заявил журналисту, что урегулировать конфликт на Украине за 30 минут невозможно.

"Никто так не думал. Но все помнят, как более 80 раз президент США Дональд Трамп обещал закончить конфликт на Украине за 24 часа, а затем давал высокую оценку саммиту в Анкоридже", - отметила Захарова.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США в четверг утром провели встречу в Маниле. Как передавал корреспондент РИА Новости, встреча длилась 35 минут.