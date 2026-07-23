Краткий пересказ от РИА ИИ Итальянский машиностроительный холдинг Leonardo в 2025 году получил новые заказы на рекордную сумму в 23,8 миллиарда евро.

Среди ключевых коммерческих успехов 2025 года — контракт на поставку 12 учебно-боевых самолетов M-346 Австрии, соглашение о производстве 21 боевой машины для итальянской армии и контракт на техническое обслуживание и поддержку истребителей Eurofighter ВВС Кувейта.

Чистая прибыль холдинга по итогам 2025 года составила 1,3 миллиарда евро, что на 15% больше по сравнению с предыдущим годом.

РИМ, 23 июл - РИА Новости. Итальянский машиностроительный холдинг Leonardo, один из крупнейших оборонных подрядчиков в ЕС, в 2025 году на фоне милитаризации в Европе получил новые заказы на рекордную сумму в 23,8 миллиарда евро, сообщил РИА Новости представитель компании.

"Заказы составили 23,8 миллиарда, это самый высокий показатель за все годы. Выручка достигла 19,5 миллиарда евро", - заявили в холдинге.

Сумма заказов на 15% превышает показатели 2024 года, добавил представитель компании. При этом географическая структура выручки компании остается стабильной: на саму Италию приходится 23%, на США — 24%, на Великобританию — 13%, а оставшиеся 40% распределены между другими европейскими странами и остальным миром.

Среди ключевых коммерческих успехов 2025 года в компании выделили контракт на поставку 12 учебно-боевых самолетов M-346 Австрии, соглашение о производстве 21 боевой машины для итальянской армии в рамках совместного предприятия с немецкой Rheinmetall, а также контракт на техническое обслуживание и поддержку истребителей Eurofighter ВВС Кувейта.

При этом чистая прибыль холдинга по итогам 2025 года составила 1,3 миллиарда евро, что на 15% больше по сравнению с предыдущим годом, выяснило РИА Новости из отчетности компании.

Ранее Италия одобрила 12 пакетов военной помощи Украине. Официальный перечень передаваемой Киеву техники засекречен, однако, по данным итальянских СМИ, в него вошли батареи противовоздушной обороны SAMP/T, боеприпасы к ним и бронетехника. В большинстве случаев речь идет об устаревших образцах, которые Минобороны Италии рассчитывает заменить новыми закупками за счет участия в европейском кредитном механизме SAFE.

Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков сообщал, что в ЕС тратят огромные деньги на милитаризацию стран, Россия это учитывает. Песков также назвал милитаризацию Европы опасной тенденцией, которая не приближает к разрядке обстановки.