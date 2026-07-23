Рейтинг@Mail.ru
Оборонный гигант Италии получил рекордные заказы на фоне милитаризации в ЕС - РИА Новости, 23.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:23 23.07.2026
Оборонный гигант Италии получил рекордные заказы на фоне милитаризации в ЕС

РИА Новости: Leonardo получил рекордные заказы на фоне милитаризации в Европе

CC BY 2.0 / Floris M. Oosterveld / Флаг Италии
Флаг Италии - РИА Новости, 1920, 23.07.2026
CC BY 2.0 / Floris M. Oosterveld /
Флаг Италии. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Итальянский машиностроительный холдинг Leonardo в 2025 году получил новые заказы на рекордную сумму в 23,8 миллиарда евро.
  • Среди ключевых коммерческих успехов 2025 года — контракт на поставку 12 учебно-боевых самолетов M-346 Австрии, соглашение о производстве 21 боевой машины для итальянской армии и контракт на техническое обслуживание и поддержку истребителей Eurofighter ВВС Кувейта.
  • Чистая прибыль холдинга по итогам 2025 года составила 1,3 миллиарда евро, что на 15% больше по сравнению с предыдущим годом.
РИМ, 23 июл - РИА Новости. Итальянский машиностроительный холдинг Leonardo, один из крупнейших оборонных подрядчиков в ЕС, в 2025 году на фоне милитаризации в Европе получил новые заказы на рекордную сумму в 23,8 миллиарда евро, сообщил РИА Новости представитель компании.
"Заказы составили 23,8 миллиарда, это самый высокий показатель за все годы. Выручка достигла 19,5 миллиарда евро", - заявили в холдинге.
Флаг Финляндии - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
Прибыль финской компании Patria выросла на фоне милитаризации Европы
13 июля, 16:10
Сумма заказов на 15% превышает показатели 2024 года, добавил представитель компании. При этом географическая структура выручки компании остается стабильной: на саму Италию приходится 23%, на США — 24%, на Великобританию — 13%, а оставшиеся 40% распределены между другими европейскими странами и остальным миром.
Среди ключевых коммерческих успехов 2025 года в компании выделили контракт на поставку 12 учебно-боевых самолетов M-346 Австрии, соглашение о производстве 21 боевой машины для итальянской армии в рамках совместного предприятия с немецкой Rheinmetall, а также контракт на техническое обслуживание и поддержку истребителей Eurofighter ВВС Кувейта.
При этом чистая прибыль холдинга по итогам 2025 года составила 1,3 миллиарда евро, что на 15% больше по сравнению с предыдущим годом, выяснило РИА Новости из отчетности компании.
Ранее Италия одобрила 12 пакетов военной помощи Украине. Официальный перечень передаваемой Киеву техники засекречен, однако, по данным итальянских СМИ, в него вошли батареи противовоздушной обороны SAMP/T, боеприпасы к ним и бронетехника. В большинстве случаев речь идет об устаревших образцах, которые Минобороны Италии рассчитывает заменить новыми закупками за счет участия в европейском кредитном механизме SAFE.
Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков сообщал, что в ЕС тратят огромные деньги на милитаризацию стран, Россия это учитывает. Песков также назвал милитаризацию Европы опасной тенденцией, которая не приближает к разрядке обстановки.
Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что НАТО, наращивая свои военные бюджеты, провоцирует глобальную милитаризацию и гонку вооружений. Он также указывал, что для этого используются лживые заявления о якобы угрозе со стороны России, с помощью которых западные элиты выколачивают деньги из налогоплательщиков и объясняют свои ошибки в экономике.
Флаги на территории посольства Польши в Москве - РИА Новости, 1920, 07.05.2026
Милитаризация Польши будет проводиться за счет народа, заявил Песков
7 мая, 12:38
 
В миреИталияРоссияЕвропаВладимир ПутинДмитрий ПесковЕвросоюзНАТОEurofighter Typhoon
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала