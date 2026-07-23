Захарова шутливо отреагировала на назначение нового главы МИД Британии

МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала РИА Новости назначение Эда Милибэнда на пост главы МИД Британии, напомнив о его брате - экс-министре иностранных дел Дэвиде Милибэнде и престолонаследии.