Краткий пересказ от РИА ИИ
- Захарова прокомментировала назначение Милибэнда на пост главы МИД Британии.
- Захарова отметила преемственность в назначении, сравнив ее с престолонаследием в Британии.
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала РИА Новости назначение Эда Милибэнда на пост главы МИД Британии, напомнив о его брате - экс-министре иностранных дел Дэвиде Милибэнде и престолонаследии.
"Престолонаследие в Британии осуществляется теперь не только от Виндзоров к Виндзорам, но и от Мелибэндов к Мелибэндам", - сказала РИА Новости Захарова.
В начале этой недели Энди Бернем сменил Кира Стармера на посту премьера Великобритании. После этого он назначил главой МИД бывшего министра энергетики Эда Милибэнда.
Старший брат Энди Дэвид Милибэенд был министром иностранных дел Великобритании 2007-2010 годах.