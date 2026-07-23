Релейный шкаф, который поджег подросток в Санкт-Петербурге

Релейный шкаф, который поджег подросток в Санкт-Петербурге

В Петербурге задержали подростка за поджог оборудования на железной дороге

Краткий пересказ от РИА ИИ Подросток поджег два релейных шкафа на железнодорожном перегоне станций Ульянка — Дачное в Кировском районе Санкт-Петербурга.

Ему предъявили обвинение в совершении теракта по ч. 1 ст. 205 УК РФ.

В мобильном телефоне подростка обнаружена переписка с инструкциями по способу совершения преступления.

С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 июл - РИА Новости. Подросток поджег два релейных шкафа на железной дороге в Кировском районе Петербурга, ему предъявлено обвинение в совершении теракта, сообщает пресс-служба Западного МСУТ СК России.

« "Следственными органами Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России расследуется уголовное дело в отношении <...> жителя Санкт-Петербурга. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 205 УК РФ (террористический акт)", - сообщает пресс-служба.

По версии следствия, 21 июля вечером он приобрел легковоспламеняющуюся жидкость и лом, с которыми последовал на железнодорожный перегон станций Ульянка – Дачное в Кировском районе Санкт-Петербурга , где совершил поджог двух релейных шкафов, отвечающих за регулирование движения поездов и безопасный пропуск железнодорожных составов.

"В мобильном телефоне <школьника> обнаружена переписка с пользователем, в которой содержатся инструкции по способу совершения преступления", - добавили в пресс-службе.