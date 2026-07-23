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В Петербурге задержали подростка за поджог оборудования на железной дороге - РИА Новости, 23.07.2026
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14:43 23.07.2026 (обновлено: 14:50 23.07.2026)
В Петербурге задержали подростка за поджог оборудования на железной дороге

В Петербурге задержали подростка за поджог 2 релейных шкафов на железной дороге

© Фото : Западное МСУТ на транспорте СК России/TelegramРелейный шкаф, который поджег подросток в Санкт-Петербурге
Релейный шкаф, который поджег подросток в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 23.07.2026
© Фото : Западное МСУТ на транспорте СК России/Telegram
Релейный шкаф, который поджег подросток в Санкт-Петербурге
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Подросток поджег два релейных шкафа на железнодорожном перегоне станций Ульянка — Дачное в Кировском районе Санкт-Петербурга.
  • Ему предъявили обвинение в совершении теракта по ч. 1 ст. 205 УК РФ.
  • В мобильном телефоне подростка обнаружена переписка с инструкциями по способу совершения преступления.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 июл - РИА Новости. Подросток поджег два релейных шкафа на железной дороге в Кировском районе Петербурга, ему предъявлено обвинение в совершении теракта, сообщает пресс-служба Западного МСУТ СК России.
«

"Следственными органами Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России расследуется уголовное дело в отношении <...> жителя Санкт-Петербурга. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 205 УК РФ (террористический акт)", - сообщает пресс-служба.

По версии следствия, 21 июля вечером он приобрел легковоспламеняющуюся жидкость и лом, с которыми последовал на железнодорожный перегон станций Ульянка – Дачное в Кировском районе Санкт-Петербурга, где совершил поджог двух релейных шкафов, отвечающих за регулирование движения поездов и безопасный пропуск железнодорожных составов.
"В мобильном телефоне <школьника> обнаружена переписка с пользователем, в которой содержатся инструкции по способу совершения преступления", - добавили в пресс-службе.
Следствие ходатайствует перед судом об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу.
Суд - РИА Новости, 1920, 21.07.2026
Появились детали в деле подростка, обвиняемого в поджоге релейного шкафа
21 июля, 18:28
 
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