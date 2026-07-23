ВС России поразили в украинском порту объекты, используемые ВСУ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- ВС России продолжили нанесение ударов по инфраструктуре Украины, задействованной в интересах ВСУ.
- В порту Южный бойцы поразили объекты, используемые для разгрузки и хранения горюче-смазочных материалов.
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Продолжено нанесение ударов по портам Украины, задействованным для нужд ВСУ, в порту "Южный" поражены объекты, используемые для обеспечения ВСУ, сообщили в Минобороны РФ.
"В течение дня Вооруженными силами Российской Федерации продолжено нанесение ударов по портам Украины, задействованным в интересах ВСУ. В результате ударов высокоточным оружием воздушного базирования в порту "Южный" (государственное предприятие "Морской торговый порт "Южный") поражены объекты портовой инфраструктуры, используемые для разгрузки и хранения горюче-смазочных материалов, предназначенных для обеспечения ВСУ", - говорится в сообщении.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18