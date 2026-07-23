Рейтинг@Mail.ru
ВС России поразили в украинском порту объекты, используемые ВСУ - РИА Новости, 23.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:25 23.07.2026 (обновлено: 18:33 23.07.2026)
ВС России поразили в украинском порту объекты, используемые ВСУ

ВС России поразили в порту Южный используемые для обеспечения ВСУ объекты

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРабота расчета БПЛА "Молния-2"
Работа расчета БПЛА Молния-2 - РИА Новости, 1920, 23.07.2026
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Работа расчета БПЛА "Молния-2". Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • ВС России продолжили нанесение ударов по инфраструктуре Украины, задействованной в интересах ВСУ.
  • В порту Южный бойцы поразили объекты, используемые для разгрузки и хранения горюче-смазочных материалов.
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Продолжено нанесение ударов по портам Украины, задействованным для нужд ВСУ, в порту "Южный" поражены объекты, используемые для обеспечения ВСУ, сообщили в Минобороны РФ.
"В течение дня Вооруженными силами Российской Федерации продолжено нанесение ударов по портам Украины, задействованным в интересах ВСУ. В результате ударов высокоточным оружием воздушного базирования в порту "Южный" (государственное предприятие "Морской торговый порт "Южный") поражены объекты портовой инфраструктуры, используемые для разгрузки и хранения горюче-смазочных материалов, предназначенных для обеспечения ВСУ", - говорится в сообщении.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала