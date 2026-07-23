Мориясу покинет пост главного тренера сборной Японии после Кубка Азии

МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Главный тренер сборной Японии по футболу Хадзимэ Мориясу продолжит работу на своей должности до завершения Кубка Азии 2027 года, сообщается на сайте Японской футбольной ассоциации (JFA).

В июле бывший футболист московского ЦСКА Кейсуке Хонда в соцсети X опубликовал обращение к JFA, в котором выражал готовность возглавить сборную Японии и поработать до Кубка Азии 2027 года.

Мориясу 57 лет, он руководит сборной Японии с 2018 года. Под его руководством японцы завоевали серебро Кубка Азии в 2019 году. На прошедшем в США, Канаде и Мексике чемпионате мира сборная Японии вышла в 1/16 финала, где со счетом 1:2 уступила команде Бразилии.