Мориясу покинет пост главного тренера сборной Японии после Кубка Азии

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Главный тренер сборной Японии Хадзимэ Мориясу продолжит работу до завершения Кубка Азии 2027 года.
- После турнира его заменит действующий тренер молодежной сборной Японии Го Оива.
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Главный тренер сборной Японии по футболу Хадзимэ Мориясу продолжит работу на своей должности до завершения Кубка Азии 2027 года, сообщается на сайте Японской футбольной ассоциации (JFA).
Сообщается, что по окончании турнира, который пройдет в Саудовской Аравии с 7 января по 5 февраля 2027 года, Мориясу покинет свою должность. Его заменит действующий тренер молодежной сборной Японии (игроки не старше 21 года) Го Оива, который будет совмещать посты в основной и молодежной национальных командах и готовить их соответственно к чемпионату мира 2030 года и летней Олимпиаде 2028 года в Лос-Анджелесе.
В июле бывший футболист московского ЦСКА Кейсуке Хонда в соцсети X опубликовал обращение к JFA, в котором выражал готовность возглавить сборную Японии и поработать до Кубка Азии 2027 года.
Мориясу 57 лет, он руководит сборной Японии с 2018 года. Под его руководством японцы завоевали серебро Кубка Азии в 2019 году. На прошедшем в США, Канаде и Мексике чемпионате мира сборная Японии вышла в 1/16 финала, где со счетом 1:2 уступила команде Бразилии.