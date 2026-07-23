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Евгения Медведева рассказала о том, как ее узнают на улице в Японии - РИА Новости Спорт, 23.07.2026
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05:30 23.07.2026
Евгения Медведева рассказала о том, как ее узнают на улице в Японии

Евгению Медведеву до сих пор помнят в Японии и узнают на улице

© Соцсети спортсменкиЕвгения Медведева
Евгения Медведева - РИА Новости, 1920, 23.07.2026
© Соцсети спортсменки
Евгения Медведева. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Японии Евгению Медведеву до сих пор хорошо помнят и иногда узнают на улице.
ТОКИО, 23 июл – РИА Новости, Ксения Нака. Прославленная российская фигуристка Евгения Медведева, впервые за семь лет посетившая Японию в рабочей поездке, рассказала в интервью РИА Новости, как ее до сих пор помнят в этой стране и узнают на улице.
Медведева пояснила, что за эти семь лет неоднократно приезжала в Японию как турист, но в этот раз ее приезд связан с участием в качестве ведущей гала-концерта Young star Ballet Gala, в котором выступают звезды российского балета.
"Это моя первая за семь лет профессиональная поездка в Японию. Эта страна каждый раз принимает меня хорошо. Есть очень много людей, которые знают меня с моих 15 лет, уже более 10 лет следят за моим творчеством. Очень болели за меня на международной арене, и это всегда очень приятно", - отметила Медведева.
Она добавила, что в этой стране ее иногда узнают на улице. "Я могу пойти в магазин, и мне говорят: "Вы Медо-тян?" "Это Медо-тян?" (уменьшительно-ласкательное прозвище Евгении Медведевой в Японии – ред.) "Это Сейлор Мун?" (Евгения Медведева покорила сердца японцев номером "Сейлор Мун" по мотивам японского аниме в 2016 году – ред.)", - рассказала Медведева.
О том, что Япония помнит и любит прославленную российскую фигуристку, говорят и другие факты.
"Например, вчера я выложила в соцсетях забавное фото с суси (суши) - меня Ильдар (жених Евгении Медведевой, танцовщик и хореограф Ильдар Гайнутдинов – ред.) сфотографировал, и я сделала подпись на японском. В комментариях очень много людей написали хорошие пожелания (на японском – ред.) и о том, как они рады видеть меня в Японии. Конечно, это очень приятно, когда так принимают, несмотря ни на что. Очень приятно, что остаются такие межчеловеческие интересы, отношения", - сказала Медведева.
Концерт Young star Ballet Gala с участием звезд российского балета и Евгенией Медведевой в качестве ведущей, организованный компанией Impressario, проходит в течение двух дней 22 и 23 июля в Kannai Hall в японской Йокогаме. В концерте участвует танцовщик и хореограф Ильдар Гайнутдинов.
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